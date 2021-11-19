Какой неожиданный продукт заменит яйца в выпечке: лайфхак от специалиста
Для того, чтобы тесто для выпечки было идеальной консистенции, в него не обязательно добавлять яйца. Есть более полезный продукт, который сейчас активно используют в приготовлении йогуртов, салатов и разнообразных десертов. Это настоящий суперфуд – его точно следует добавить в свой рацион. Таким продуктом являются семена льна.
Диетологи marafon_strunkosty рассказала о свойствах льна и как им можно заменить яйца в выпечке на своей странице в Instagram.
Общая витаминизация организма – это не единственная причина популярности семян льна. Диетолог отмечает, что эти зерна помогают в борьбе с избыточным весом.
Лен в выпечке
Семена льна – отличный заменитель яиц в выпечке. Лишь одна столовая ложка льняной муки, смешанная с тремя столовыми ложками воды, равна одному куриному яйцу. Также можно добавлять семена в блендер во время приготовления смузи. Благодаря высокому содержанию клетчатки и полезным жирам ощущение сытости будет продолжаться дольше.
Как правильно употреблять семена льна:
Такие семена лучше покупать в упаковке, а не россыпью. Не стоит выбирать уже перемолотый продукт: после измельчения, из него начинает выделяться быстро окисляющееся масло и уже через неделю смесь будет горчить. Поэтому измельчать семена нужно перед употреблением.
Идея приготовления хлеба с леном от Натальи Супрун. Опубликовано на странице Facebook.
Ингредиенты для опары:
закваска – 180 г
вода – 180 г
мука
Способ приготовления опары:
1. Все ингредиенты соединить.
2. Оставить на 2 часа в теплом месте.
Ингредиенты для теста:
кефир – 550 г
соль – 1 ч.л.
мука – 200 г
Замесить и оставить на 15 минут
Дополнительные ингредиенты для теста:
мед – 2 ст.л
мука – 600-700 г
Вымесить и на 2 часа оставить в теплом месте
После этого добавить:
отруби спельты – 50 г
лук – 50 г
сало – 50 г
семена льна – 30 г
оливковое масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тесто вымесить,
2. Оставить в теплом месте на час.
3. Выпекать на пару 20 минут при температуре 180 градусов, затем без пара при температуре 170 градусов до готовности.
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