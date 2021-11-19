Какой неожиданный продукт заменит яйца в выпечке: лайфхак от специалиста

Для того, чтобы тесто для выпечки было идеальной консистенции, в него не обязательно добавлять яйца. Есть более полезный продукт, который сейчас активно используют в приготовлении йогуртов, салатов и разнообразных десертов. Это настоящий суперфуд – его точно следует добавить в свой рацион. Таким продуктом являются семена льна.

Диетологи marafon_strunkosty рассказала о свойствах льна и как им можно заменить яйца в выпечке на своей странице в Instagram.

Общая витаминизация организма – это не единственная причина популярности семян льна. Диетолог отмечает, что эти зерна помогают в борьбе с избыточным весом.

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Лен в выпечке

Семена льна – отличный заменитель яиц в выпечке. Лишь одна столовая ложка льняной муки, смешанная с тремя столовыми ложками воды, равна одному куриному яйцу. Также можно добавлять семена в блендер во время приготовления смузи. Благодаря высокому содержанию клетчатки и полезным жирам ощущение сытости будет продолжаться дольше.

Как правильно употреблять семена льна:

Такие семена лучше покупать в упаковке, а не россыпью. Не стоит выбирать уже перемолотый продукт: после измельчения, из него начинает выделяться быстро окисляющееся масло и уже через неделю смесь будет горчить. Поэтому измельчать семена нужно перед употреблением.

Идея приготовления хлеба с леном от Натальи Супрун. Опубликовано на странице Facebook.

Ингредиенты для опары:

закваска – 180 г

вода – 180 г

мука

Способ приготовления опары:

1. Все ингредиенты соединить.

2. Оставить на 2 часа в теплом месте.

Ингредиенты для теста:

кефир – 550 г

соль – 1 ч.л.

мука – 200 г

Замесить и оставить на 15 минут

Дополнительные ингредиенты для теста:

мед – 2 ст.л

мука – 600-700 г

Вымесить и на 2 часа оставить в теплом месте

После этого добавить:

отруби спельты – 50 г

лук – 50 г

сало – 50 г

семена льна – 30 г

оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тесто вымесить,

2. Оставить в теплом месте на час.

3. Выпекать на пару 20 минут при температуре 180 градусов, затем без пара при температуре 170 градусов до готовности.

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