Какими будут пищевые тренды в 2022 году: топ-10

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Какими будут пищевые тренды в 2022 году: топ-10

Каждый год в гастрокультуре появляются тенденции, которые позволяют по-новому взглянуть на какие-то забытые вещи или открыть для себя что-то совершенно новое. Чем удивит грядущий 2022 год и какие изменения следует ожидать в пищевой сфере – выясним дальше.

Редакция FoodOboz расскажет о топ-10 пищевых трендах в 2022 году по версии The Whole Foods.

1. Загородное сельское хозяйство.

Сельское хозяйство

2. Юдзу (цитрусовые).

Цитрусовые
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3. Мясо.

Мясо

4. Гибискус.

Гибискус

5. Безалкогольные напитки.

Безалкогольные напитки

6. Зерновые культуры.

Зерновые культуры

7. Семена подсолнечника.

Семена подсолнечника

8. Моринга (маслянистое растение из дерева барабанных палочек).

Моринга

9. Газированные напитки.

Газированные напитки

10. Куркума.

Куркума

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