Какими будут пищевые тренды в 2022 году: топ-10

Каждый год в гастрокультуре появляются тенденции, которые позволяют по-новому взглянуть на какие-то забытые вещи или открыть для себя что-то совершенно новое. Чем удивит грядущий 2022 год и какие изменения следует ожидать в пищевой сфере – выясним дальше.

Редакция FoodOboz расскажет о топ-10 пищевых трендах в 2022 году по версии The Whole Foods.

1. Загородное сельское хозяйство.

2. Юдзу (цитрусовые).

Видео дня

3. Мясо.

4. Гибискус.

5. Безалкогольные напитки.

6. Зерновые культуры.

7. Семена подсолнечника.

8. Моринга (маслянистое растение из дерева барабанных палочек).

9. Газированные напитки.

10. Куркума.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых популярных рецептах 2021 года по версии The New York Times.