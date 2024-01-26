Яйца являются очень ценным и вкусным продуктом, который нужно есть всем, у кого нет на продукт аллергии. Готовить из яиц можно яичницу, а также делать яйца пашот, и полезные омлеты. Но, нужно помнить, что полезные яйца те, у которых при приготовлении остается жидкий желток.

Нутрициолог Оксана поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного запеченного омлета из яиц, с молоком и свежими овощами.

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Ингредиенты:

шпинат – 1 пучок

перец болгарский красный и желтый по 1 шт.

яйца – 3 шт.

брокколи – 150 г

молоко – 150 мл

соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Капусту промойте и разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5 минут.

2. Перец нарежьте на маленькие кусочки.

3. Взбейте яйца с молоком и солью.

4. Форму для запекания смажьте маслом, все выложите слоями и залейте смесью из яиц и молока. Выпекайте 30 минут при 170 С.

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