Какое блюдо из яиц самое полезное: рецепт от нутрициолога
Яйца являются очень ценным и вкусным продуктом, который нужно есть всем, у кого нет на продукт аллергии. Готовить из яиц можно яичницу, а также делать яйца пашот, и полезные омлеты. Но, нужно помнить, что полезные яйца те, у которых при приготовлении остается жидкий желток.
Нутрициолог Оксана поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного запеченного омлета из яиц, с молоком и свежими овощами.
Ингредиенты:
- шпинат – 1 пучок
- перец болгарский красный и желтый по 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- брокколи – 150 г
- молоко – 150 мл
- соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Капусту промойте и разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5 минут.
2. Перец нарежьте на маленькие кусочки.
3. Взбейте яйца с молоком и солью.
4. Форму для запекания смажьте маслом, все выложите слоями и залейте смесью из яиц и молока. Выпекайте 30 минут при 170 С.
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