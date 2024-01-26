Какое блюдо из яиц самое полезное: рецепт от нутрициолога

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Что приготовить из яиц

Яйца являются очень ценным и вкусным продуктом, который нужно есть всем, у кого нет на продукт аллергии. Готовить из яиц можно яичницу, а также делать яйца пашот, и полезные омлеты. Но, нужно помнить, что полезные яйца те, у которых при приготовлении остается жидкий желток. 

Как правильно готовить яйца

Нутрициолог Оксана поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного запеченного омлета из яиц, с молоком и свежими овощами.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • шпинат – 1 пучок
  • перец болгарский красный и желтый по 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • брокколи – 150 г
  • молоко – 150 мл
  • соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Капусту промойте и разделите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5 минут.

Брокколи для приготовления блюда

2. Перец нарежьте на маленькие кусочки.

Болгарский перец для приготовления омлета

3. Взбейте яйца с молоком и солью.

Яичная смесь

4. Форму для запекания смажьте маслом, все выложите слоями и залейте смесью из яиц и молока. Выпекайте 30 минут при 170 С.

Готовый омлет

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