Какое блюдо вызвало фурор в финале "Адской кухни": рассказывает Алекс Якутов. Эксклюзив

В понедельник, 20 декабря, "Новый канал" огласил имя победителя "Адской кухни". Им стал профессиональный повар с большим стажем работы Юрий Диденко. В суперфинале ему противостоял молодой, но перспективный кулинар Александр Громлюк.

Почему победа досталась Юре, какое блюдо впечатлило больше всего и кому бы отдал свой голос рассказал эксклюзивно для FoodOboz Алекс Якутов.

Первый сезон "Адской кухни" подошел к концу. Победитель известен. Им стал Юрий Диденко. Почему именно он?

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Все просто. После финального ужина гости телересторана ставили оценки суперфиналистам. По подсчетам, Юра оказался сильнее. Если бы решал я, возможно, отдал бы победу Саше, чтобы поддержать его рвение развиваться в кулинарии. Люблю давать дорогу молодым. Но гости решили по-другому. Юра стал победителем "Адской кухни". Все честно – я показал ребятам все голоса, и они могли увидеть и понять, за что и сколько баллов им поставили посетители.

Десерт стал решающим?

Презентация десерта Юры была прекрасной. Розой, которую он замораживал в жидком азоте и давал гостям разбивать лепестки прямо на блюдо, он создал вау-эффект. Это было очень стильно. Кого-то эта роза даже растрогала. Я всегда говорил и говорю: надо выходить в зал и общаться с гостями. Помимо еды они хотят шоу. Советовал идти к посетителям и суперфиналистам. Юра прислушался ко мне, а Саша немного недоработал.

Как считаете, победа была честной?

Юра – сильный повар с большим опытом, он заслуженно победил. Саша – молодой и очень талантливый кулинар, который, словно губка, впитывал все знания и применял их на практике. Он вполне мог занять первое место, но оно досталось Юре.

Почему в финале не оказалось представителей женской команды?

Девочки сломались раньше времени. Это чувствовалось. Изначально я болел за красную команду, но не смог порадоваться их успехам. Были среди участниц перспективные, но они не выдержали на "Адской кухне". К примеру, Яна Беденко, которая дошла дальше всех из девушек. Но к финалу ее знания иссякли. Когда я озвучил, что ей нужно разработать меню из блюд, характерных для центральной Украины, она не поняла, какой это регион и что там едят. Не смогла собраться и показать шикарное меню, которое можно выдать гостям телересторана в суперфинале "Адской кухни".

Какое блюдо на финальном ужине впечатлило больше всего?

Вареники с бограчем от Саши Громлюка. Интересное, прикольное блюдо. Оно очень насыщенное и сытное, напоминает о Карпатах. Я ни разу не ел такого.

Победа в "Адской кухне" гарантировала повару хорошую должность в вашем ресторане. Юрий Диденко у вас не работает. Почему?

У Юры была незаконченная работа и обязательства перед прошлым работодателем. Мы просто не сошлись по времени, хотя я с радостью взял бы его к себе.

В отличие от Юры, его соперник Саша получил место в вашем ресторане. Открывали новую должность под него или она уже была?

Была свободная должность сушефа. Ее должен был занять победитель реалити. Но, как я уже говорил, обстоятельства сложились иначе. Саша Громлюк сам себя предложил. Пришел в мой ресторан в качестве гостя, узнал, работает ли Юра, я ответил, что нет. Тогда он сказал, что хочет стать частью моей команды. С удовольствием взял его на вакантное место. Он прекрасно справляется с работой.

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