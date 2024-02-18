Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех

Картофель икурица – идеальное сочетание для того, чтобы приготовить бюджетное блюдо для всей семьи. Очень удобно просто поставить все запекаться и заниматься своими делами. Через некоторое время вы получите очень сочное мясо и мягкие овощи.

Идея приготовления картофеля с курицей в духовке опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Особого вкуса придаст сыр.

Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • куриное филе – 2 шт.
  • лук – 1-2 шт.
  • помидоры – 2 шт.
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  • сметана – 4 ст.л.
  • брынза – 1/4 пачка
  • сулугуни
  • паприка
  • сухой чеснок
  • соль, перец

Способ приготовления:

Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех

1. Почистить картофель и нарезать на тонкие кружочки, посолить, поперчить и влить немного растительного масла, хорошо перемешать.

2. Выложить на пергамент и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 10-12 минут.

Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех

3. В это время нарезать филе и смазать специями с двух сторон.

Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех

4. Нарезать полукольцами лук и обжарить.

5. Для соуса смешать сметану с брынзой и перемешать до однородности.

Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех

6. Выложить на картофель мясо, лук, помидор, смазать соусом и поместить в духовку еще на 30 минут.

7. После посыпать тертым сулугуни и запекать еще 5 минут.

Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех

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