Картофель икурица – идеальное сочетание для того, чтобы приготовить бюджетное блюдо для всей семьи. Очень удобно просто поставить все запекаться и заниматься своими делами. Через некоторое время вы получите очень сочное мясо и мягкие овощи.

Идея приготовления картофеля с курицей в духовке опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Особого вкуса придаст сыр.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

куриное филе – 2 шт.

лук – 1-2 шт.

помидоры – 2 шт.

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сметана – 4 ст.л.

брынза – 1/4 пачка

сулугуни

паприка

сухой чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Почистить картофель и нарезать на тонкие кружочки, посолить, поперчить и влить немного растительного масла, хорошо перемешать.

2. Выложить на пергамент и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 10-12 минут.

3. В это время нарезать филе и смазать специями с двух сторон.

4. Нарезать полукольцами лук и обжарить.

5. Для соуса смешать сметану с брынзой и перемешать до однородности.

6. Выложить на картофель мясо, лук, помидор, смазать соусом и поместить в духовку еще на 30 минут.

7. После посыпать тертым сулугуни и запекать еще 5 минут.

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