Какое бюджетное блюдо приготовить из картофеля и курицы: хватит на всех
Картофель икурица – идеальное сочетание для того, чтобы приготовить бюджетное блюдо для всей семьи. Очень удобно просто поставить все запекаться и заниматься своими делами. Через некоторое время вы получите очень сочное мясо и мягкие овощи.
Идея приготовления картофеля с курицей в духовке опубликована на странице фудблогера Яны с ником ya.na.cooking в Instagram. Особого вкуса придаст сыр.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- куриное филе – 2 шт.
- лук – 1-2 шт.
- помидоры – 2 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- брынза – 1/4 пачка
- сулугуни
- паприка
- сухой чеснок
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Почистить картофель и нарезать на тонкие кружочки, посолить, поперчить и влить немного растительного масла, хорошо перемешать.
2. Выложить на пергамент и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 10-12 минут.
3. В это время нарезать филе и смазать специями с двух сторон.
4. Нарезать полукольцами лук и обжарить.
5. Для соуса смешать сметану с брынзой и перемешать до однородности.
6. Выложить на картофель мясо, лук, помидор, смазать соусом и поместить в духовку еще на 30 минут.
7. После посыпать тертым сулугуни и запекать еще 5 минут.
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