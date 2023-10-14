Какое молоко полезнее – животное или растительное: рассказываем нюансы

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какое молоко полезнее – животное или растительное: рассказываем нюансы

Молоко является незаменимым компонентом в блюдах. Также этот продукт ежедневно употребляют многие люди для здоровья костей, особенно дети. Но в последнее время появилась тенденция, что традиционное коровье молоко заменяют растительным.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет о причинах такого явления. А также о том, какое же молоко все-таки полезнее.

Какое молоко полезнее – животное или растительное: рассказываем нюансы

Самым полезным считается обезжиренное обработанное молоко животного происхождения. Так как в обработанном молоке нет насыщенных жиров, риск набрать лишний вес или получить проблемы с сердечно-сосудистой системой отсутствует. Обработка делает невозможным попадание патогенов в продукт, а также обеспечивает надлежащий санитарно-эпидемиологический надзор.

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Какое молоко полезнее – животное или растительное: рассказываем нюансы
  • неприятие лактозы
  • аллергия на молочный белок
  • этические убеждения

Какое растительное молоко действительно полезное

Миндальное. Оно низкокалорийно, содержит много витамина Е. Но внимательно следите, чтобы в составе не было дополнительного сахара.

Овсяное и рисовое. В таком продукте нет особой пользы. Но есть очень много сахара.

Какое молоко полезнее – животное или растительное: рассказываем нюансы

Кокосово. Хотя это молоко одно из самых вкусных, но оно слишком жирное. Потому пить его часто не стоит.

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