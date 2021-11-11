Какое мясо лучше всего подходит для тушенки: простая идея

Тушенку уверенно можно назвать идеальным мясным блюдом. Если нужно быстро приготовить сытный обед или ужин – можно открыть баночку такой заготовки и добавить в макароны, салат или есть просто с хлебом и овощами.

Идея приготовления вкусной домашней тушенки опубликована на странице vcusnoe_bludo. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 1 кг

сало – 0,5 кг

лавровый лист

душистый перец (горошком)

черный молотый перец

соль

Способ приготовления:

Видео дня

1. Мясо промыть, порезать на средние кусочки. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.

2. Подготовить банки: хорошо промыть. Стерилизовать их не следует и крышки также – достаточно тепловой обработки во время приготовления.

3. На дно банок сложить по 1-2 лавровых листа, душистый перец, затем сложить мясо. Только не плотно, чтобы сок распределился равномерно по всем кусочкам. В банке должно оставаться еще 2-3 сантиметра до краев, потому что содержимое начнет вытекать. Для надежности снизу в духовке положить лист и налить немного воды. Банки прикрыть стальными крышками и поместить в прохладную духовку.

4. Ее нужно разогреть до 250 градусов. Когда мясо закипит, снизить температуру до 150 градусов и готовить 3 часа.⠀

5. За это время вытопить жир: нарезать сало на маленькие кусочки, положить его на сковородку или жаровню и вытопить жир на малом огне.⠀

6. Готовое мясо залить сверху вытопленным жиром. Кто любит жирную тушенку, сало можно класть вместе с мясом.

7. Вынуть банки из духовки и закатать их.

8. Перевернуть, проверить на герметичность, затем перевернуть назад. После охлаждения сок должен быть снизу, а хорошая шапочка из жира вверху.

9. Сохраняется тушенка очень хорошо даже при комнатной температуре, но лучше в прохладном месте.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :