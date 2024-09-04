Какое необычное блюдо приготовить из яиц: китайский рецепт, который вам точно понравится

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Какое необычное блюдо приготовить из яиц: китайский рецепт, который вам точно понравится

Если вы являетесь ценителем азиатской кухни, вам просто необходимо отведать это необычное блюдо. Это блюдо из яиц, которое может выступать в роли основного блюда, а также отлично сочетается с рисом.

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Как правильно приготовить жареные китайские яйца так, чтобы точно смаковали всем, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Кушанье готовится очень просто.

Какое необычное блюдо приготовить из яиц: китайский рецепт, который вам точно понравится

Ингредиенты

  • Яйца – 4-5 шт
  • Масло для жарки
  • Резанный чили – 2 ч.л.
  • Резаный чеснок – 2 ч.л.
  • Имбирь измельченный – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 40 мл
  • Соус хойсин – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Соль – щепотка
  • Сахар – щепотка
  • Вода – 200 мл
  • Зеленый лук – для подачи

Способ приготовления

1. Яйца поджарить до хорошей золотистости с обеих сторон на большом огне.

Какое необычное блюдо приготовить из яиц: китайский рецепт, который вам точно понравится

2. В сковороде разогреть масло, обжарить чеснок, имбирь и чили 30 секунд, добавить яйца и хорошо перемешать.

Какое необычное блюдо приготовить из яиц: китайский рецепт, который вам точно понравится

3. Добавить в вок остальные ингредиенты, хорошо перемешать и готовить примерно 2 минуты.

Какое необычное блюдо приготовить из яиц: китайский рецепт, который вам точно понравится

4. Добавить зеленый лук и подавать на стол.

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