Если вы являетесь ценителем азиатской кухни, вам просто необходимо отведать это необычное блюдо. Это блюдо из яиц, которое может выступать в роли основного блюда, а также отлично сочетается с рисом.

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Как правильно приготовить жареные китайские яйца так, чтобы точно смаковали всем, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Кушанье готовится очень просто.

Ингредиенты

Яйца – 4-5 шт

Масло для жарки

Резанный чили – 2 ч.л.

Резаный чеснок – 2 ч.л.

Имбирь измельченный – 2 ч.л.

Масло растительное – 40 мл

Соус хойсин – 1 ч.л.

Соевый соус – 3 ст.л.

Соль – щепотка

Сахар – щепотка

Вода – 200 мл

Зеленый лук – для подачи

Способ приготовления

1. Яйца поджарить до хорошей золотистости с обеих сторон на большом огне.

2. В сковороде разогреть масло, обжарить чеснок, имбирь и чили 30 секунд, добавить яйца и хорошо перемешать.

3. Добавить в вок остальные ингредиенты, хорошо перемешать и готовить примерно 2 минуты.

4. Добавить зеленый лук и подавать на стол.

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