Какое необычное блюдо приготовить из яиц: китайский рецепт, который вам точно понравится
Если вы являетесь ценителем азиатской кухни, вам просто необходимо отведать это необычное блюдо. Это блюдо из яиц, которое может выступать в роли основного блюда, а также отлично сочетается с рисом.
Как правильно приготовить жареные китайские яйца так, чтобы точно смаковали всем, в Instagram рассказал фудблогер Эдуард Насыров. Кушанье готовится очень просто.
Ингредиенты
- Яйца – 4-5 шт
- Масло для жарки
- Резанный чили – 2 ч.л.
- Резаный чеснок – 2 ч.л.
- Имбирь измельченный – 2 ч.л.
- Масло растительное – 40 мл
- Соус хойсин – 1 ч.л.
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Соль – щепотка
- Сахар – щепотка
- Вода – 200 мл
- Зеленый лук – для подачи
Способ приготовления
1. Яйца поджарить до хорошей золотистости с обеих сторон на большом огне.
2. В сковороде разогреть масло, обжарить чеснок, имбирь и чили 30 секунд, добавить яйца и хорошо перемешать.
3. Добавить в вок остальные ингредиенты, хорошо перемешать и готовить примерно 2 минуты.
4. Добавить зеленый лук и подавать на стол.
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