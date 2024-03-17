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Какое печенье можно приготовить всего из 2 ингредиентов: справится каждый
Для такого печенья идеально подойдут перезрелые бананы, которые никто не хочет есть. Вы просто совмещаете их еще с одним ингредиентом и запекаете полученную массу в виде печенья. Элементарный десерт к чаю готов.
Идея приготовления простого печенья из двух ингредиентов опубликована на странице нутрициолога Анастасии Нуждиной (n.nuzhdina_) в Instagram.
Ингредиенты:
- спелый банан – 200 г
- кунжут – 170 г (стакан)
Способ приготовления:
1. Банан поломать руками на кусочки или порезать.
2. Раздавить вилкой в состояние пюре.
3. Добавить кунжут.
4. Застлать противень пергаментом.
5. Выложить массу в форме печенья ложкой на противень.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут и еще 10 минут после выключения духовки, чтобы печенье подсушилось.
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