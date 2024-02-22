Как правильно готовить шакшуку

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Какое полезное блюдо приготовить из яиц: делимся рецептом вкусной шакшуки для всей семьи
Из яиц можно готовить очень много вкусных блюд, начиная от яичницы и омлета, заканчивая шакшукой и яйцами пашот. Стоит отметить, что самые полезные приготовленные яйца – те, в которых желток после приготовления остается жидким.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной шакшуки с овощами, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт
- Помидоры – 4-5 шт.
- Сладкий перец – 2 шт.
- Фета
- Сливочное масло
- Петрушка
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Нарежьте кубиками помидоры и перец. Сначала немного пожарьте перец на большом количестве сливочного масла, затем добавьте помидоры.
2. Как только сок из томатов испарится, добавьте яйца. Посолите, поперчите и накройте крышкой.
3. Как приготовятся яйца, добавьте сыр и посыпьте мелко порезанной петрушкой.
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