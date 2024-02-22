Какое полезное блюдо приготовить из яиц: делимся рецептом вкусной шакшуки для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
258
Рецепт шакшуки

Из яиц можно готовить очень много вкусных блюд, начиная от яичницы и омлета, заканчивая шакшукой и яйцами пашот. Стоит отметить, что самые полезные приготовленные яйца – те, в которых желток после приготовления остается жидким.

Шакшука из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной шакшуки с овощами, сыром и зеленью.

Рецепт шакшуки
Видео дня

Ингредиенты:

  • Яйца – 4 шт
  • Помидоры – 4-5 шт.
  • Сладкий перец – 2 шт.
  • Фета
  • Сливочное масло
  • Петрушка
  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиками помидоры и перец. Сначала немного пожарьте перец на большом количестве сливочного масла, затем добавьте помидоры.

Как правильно готовить шакшуку

2. Как только сок из томатов испарится, добавьте яйца. Посолите, поперчите и накройте крышкой.

Яйца с овощами

3. Как приготовятся яйца, добавьте сыр и посыпьте мелко порезанной петрушкой.

Готовая шакшука

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты