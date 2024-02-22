Как правильно готовить шакшуку

Из яиц можно готовить очень много вкусных блюд, начиная от яичницы и омлета, заканчивая шакшукой и яйцами пашот. Стоит отметить, что самые полезные приготовленные яйца – те, в которых желток после приготовления остается жидким.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной и полезной шакшуки с овощами, сыром и зеленью.

Видео дня

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт

Помидоры – 4-5 шт.

Сладкий перец – 2 шт.

Фета

Сливочное масло

Петрушка

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте кубиками помидоры и перец. Сначала немного пожарьте перец на большом количестве сливочного масла, затем добавьте помидоры.

2. Как только сок из томатов испарится, добавьте яйца. Посолите, поперчите и накройте крышкой.

3. Как приготовятся яйца, добавьте сыр и посыпьте мелко порезанной петрушкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: