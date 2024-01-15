Какое полезное блюдо приготовить из яиц за 10 минут: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашняя шакшука

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и полезное блюдо из яиц, попробуйте сделать шакшуку. Для более насыщенного вкуса добавьте овощи, зелень.

Вкусная шакшука

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусной шакшуки со сладким перцем, чесноком и помидорами.

Рецепт шакшуки
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Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • масло растительное
  • 1 небольшая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 болгарский перец
  • 3 небольших помидора
  • соль
  • петрушка или кинза

Способ приготовления:

1. Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте мелко нарезанный перец и продолжайте жарить овощи еще несколько минут.

2. Бланшируйте помидоры. Залейте их крутым кипятком на 20-30 секунд, слейте воду, залейте их холодной водой. Снимите кожуру с помидоров, уберите семена, мелко нашинкуйте.

Как правильно приготовить шакшуку

3. Добавьте подготовленные помидоры к овощам, протушите еще 2-3 минуты.Сделайте небольшие выемки и выложите в них яйца, посолите. Продолжайте жарить еще 4-5 минут.

Присыпьте готовое блюдо зеленью!

Готовое блюдо

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