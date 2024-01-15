Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и полезное блюдо из яиц, попробуйте сделать шакшуку. Для более насыщенного вкуса добавьте овощи, зелень.

Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусной шакшуки со сладким перцем, чесноком и помидорами.

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Ингредиенты:

3 яйца

масло растительное

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока

1 болгарский перец

3 небольших помидора

соль

петрушка или кинза

Способ приготовления:

1. Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте мелко нарезанный перец и продолжайте жарить овощи еще несколько минут.

2. Бланшируйте помидоры. Залейте их крутым кипятком на 20-30 секунд, слейте воду, залейте их холодной водой. Снимите кожуру с помидоров, уберите семена, мелко нашинкуйте.

3. Добавьте подготовленные помидоры к овощам, протушите еще 2-3 минуты.Сделайте небольшие выемки и выложите в них яйца, посолите. Продолжайте жарить еще 4-5 минут.

Присыпьте готовое блюдо зеленью!

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