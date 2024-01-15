Какое полезное блюдо приготовить из яиц за 10 минут: рецепт от кулинара
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное и полезное блюдо из яиц, попробуйте сделать шакшуку. Для более насыщенного вкуса добавьте овощи, зелень.
Кулинар Лиза Глинская поделилась в Instagram рецептом вкусной шакшуки со сладким перцем, чесноком и помидорами.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- масло растительное
- 1 небольшая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 болгарский перец
- 3 небольших помидора
- соль
- петрушка или кинза
Способ приготовления:
1. Обжарьте на растительном масле мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте мелко нарезанный перец и продолжайте жарить овощи еще несколько минут.
2. Бланшируйте помидоры. Залейте их крутым кипятком на 20-30 секунд, слейте воду, залейте их холодной водой. Снимите кожуру с помидоров, уберите семена, мелко нашинкуйте.
3. Добавьте подготовленные помидоры к овощам, протушите еще 2-3 минуты.Сделайте небольшие выемки и выложите в них яйца, посолите. Продолжайте жарить еще 4-5 минут.
Присыпьте готовое блюдо зеленью!
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