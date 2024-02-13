Какое сало лучше подходит для закрывания в банки: советы по выбору и универсальный рецепт соления
Сало – один из самых любимых продуктов украинцев. Каждая хозяйка привыкла готовить его по-своему, по уникальному рецепту.
Но что делать, если сало оказалось слишком много? Как сохранить вкус сала на наполнить его пряностями? Ответы на эти вопросы дала фудблогер на YouTube-канале "Карпатские шкварки". Она поведала, как замариновать сало в банках.
Ингредиенты на 4 литровые банки:
- Сало – 3 кг
- Вода – 1,5 л
- Соль – 240 гр
- Чеснок – 12 зуб
- Перец душистый – 12 шт.
- Перец черный горошком – 24 шт.
- Лавровый лист – 4 шт
Способ приготовления
1. Для приготовления по этому рецепту подойдет любое сало, даже очень жесткое, которое не хочется есть сырым.
2. Берем самые толстые куски сала, промываем и просушиваем полотенцем.
3. Нарезаем сало порционными кусками, чтобы легко уместились в банке. Кожу срезаем по желанию.
4. Соль смешиваем с водой. На 2 литра воды добавляем 80 г соли.
5. Ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем в течение трех минут.
6. В чистые литровые банки нарезаем чеснок, добавляем перцы и лавровый лист.
7. Утрамбовываем сало в банки, оставляя место для рассола.
8. Берем большую кастрюлю и застилаем дно тканью.
9. Складываем банки в кастрюлю так, чтобы они не прикасались друг к другу.
10. Наливаем в кастрюлю теплую воду.
11. Разливаем рассол в банки до самого верха. Сначала наливаем небольшое количество рассола в каждую банку, а затем поочередно заполняем их вверх. Рассол должен полностью покрыть сало.
12. Накрываем крышками и следим, чтобы наружная вода достигала плечиков банки.
13. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и стерилизуем в течение трех часов в среднем огне. При необходимости приливаем воды.
14. Достаем банки из воды и закатываем крышки.
15. Переворачиваем банки вверх дном на 10 минут и накрываем полотенцем.
16. Переворачиваем банки в обычное положение и снова накрываем полотенцем.
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