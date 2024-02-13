Какое сало лучше подходит для закрывания в банки: советы по выбору и универсальный рецепт соления

Сало – один из самых любимых продуктов украинцев. Каждая хозяйка привыкла готовить его по-своему, по уникальному рецепту.

Но что делать, если сало оказалось слишком много? Как сохранить вкус сала на наполнить его пряностями? Ответы на эти вопросы дала фудблогер на YouTube-канале "Карпатские шкварки". Она поведала, как замариновать сало в банках.

Ингредиенты на 4 литровые банки:

Сало – 3 кг

Вода – 1,5 л

Соль – 240 гр

Чеснок – 12 зуб

Перец душистый – 12 шт.

Перец черный горошком – 24 шт.

Лавровый лист – 4 шт

Способ приготовления

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1. Для приготовления по этому рецепту подойдет любое сало, даже очень жесткое, которое не хочется есть сырым.

2. Берем самые толстые куски сала, промываем и просушиваем полотенцем.

3. Нарезаем сало порционными кусками, чтобы легко уместились в банке. Кожу срезаем по желанию.

4. Соль смешиваем с водой. На 2 литра воды добавляем 80 г соли.

5. Ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем в течение трех минут.

6. В чистые литровые банки нарезаем чеснок, добавляем перцы и лавровый лист.

7. Утрамбовываем сало в банки, оставляя место для рассола.

8. Берем большую кастрюлю и застилаем дно тканью.

9. Складываем банки в кастрюлю так, чтобы они не прикасались друг к другу.

10. Наливаем в кастрюлю теплую воду.

11. Разливаем рассол в банки до самого верха. Сначала наливаем небольшое количество рассола в каждую банку, а затем поочередно заполняем их вверх. Рассол должен полностью покрыть сало.

12. Накрываем крышками и следим, чтобы наружная вода достигала плечиков банки.

13. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и стерилизуем в течение трех часов в среднем огне. При необходимости приливаем воды.

14. Достаем банки из воды и закатываем крышки.

15. Переворачиваем банки вверх дном на 10 минут и накрываем полотенцем.

16. Переворачиваем банки в обычное положение и снова накрываем полотенцем.

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