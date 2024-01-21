Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

Несмотря на специфический вкус печени, она очень питательна и должна быть в рационе каждого человека. Продукт нужно просто правильно готовить. Прекрасной идеей будет сделать сытные печеночные блины с начинкой.

Идея приготовления сытных печеночных блинов опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Тесто отлично жарится и не рвется.

Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

Ингредиенты для теста:

  • 400 г печени (куриная)
  • 200 мл молока
  • 2 яйца
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  • 3 ст.л. муки
  • соль

Способ приготовления:

Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

1. Ингредиенты для блинов сбить блендером.

2. Пожарить на сковороде.

Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

3. Для начинки смешать майонез со сметаной и чесноком и зеленью.

Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

5. Протушить морковь с луком.

Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

6. Добавить ложку сметаны и специи.

Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

7. Начинку закрутить в блинчик и разрезать.

Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет

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