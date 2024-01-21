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Какое вкусное блюдо приготовить из печени: горчить не будет
Несмотря на специфический вкус печени, она очень питательна и должна быть в рационе каждого человека. Продукт нужно просто правильно готовить. Прекрасной идеей будет сделать сытные печеночные блины с начинкой.
Идея приготовления сытных печеночных блинов опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Тесто отлично жарится и не рвется.
Ингредиенты для теста:
- 400 г печени (куриная)
- 200 мл молока
- 2 яйца
- 3 ст.л. муки
- соль
Способ приготовления:
1. Ингредиенты для блинов сбить блендером.
2. Пожарить на сковороде.
3. Для начинки смешать майонез со сметаной и чесноком и зеленью.
5. Протушить морковь с луком.
6. Добавить ложку сметаны и специи.
7. Начинку закрутить в блинчик и разрезать.
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