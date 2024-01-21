Несмотря на специфический вкус печени, она очень питательна и должна быть в рационе каждого человека. Продукт нужно просто правильно готовить. Прекрасной идеей будет сделать сытные печеночные блины с начинкой.

Идея приготовления сытных печеночных блинов опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Тесто отлично жарится и не рвется.

Ингредиенты для теста:

400 г печени (куриная)

200 мл молока

2 яйца

Видео дня

3 ст.л. муки

соль

Способ приготовления:

1. Ингредиенты для блинов сбить блендером.

2. Пожарить на сковороде.

3. Для начинки смешать майонез со сметаной и чесноком и зеленью.

5. Протушить морковь с луком.

6. Добавить ложку сметаны и специи.

7. Начинку закрутить в блинчик и разрезать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: