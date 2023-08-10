Какой чай может быть вредным: его лучше не пить
Чай – это напиток, который многие люди могут употреблять много раз в день. Поэтому следует обратить особое внимание на качество такого продукта. А от некоторых видов вообще нужно отказаться.
Редакция FoodOboz расскажет, какой чай употреблять не следует, чтобы не навредить своему организму. А также, каким должен быть качественный чай по вкусу и по внешнему виду.
Какой чай лучше не пить
Самым вредным является тот чай, который расфасован в пакетики. Туда обычно кладут только остатки листьев. Поэтому очень часто в составе есть разнообразный мусор, а какая-либо польза отсутствует. Поэтому лучше всего пить именно листовой чай, качество которого реально оценить по внешним признакам. Но лучше распознать качественный чай по вкусу.
Вкусовые качества качественного слоеного чая
- зеленый чай
Он должен быть не очень терпкий. Вкус свежий, ноты цитруса, нектара или фруктов должны чувствоваться в полной мере.
- черный чай
Такой чай должен обладать очень насыщенным и стойким вкусом. В нем должна быть сладкая нота и послевкусие, которое обволакивает и чувствуется долгое время.
Сколько чая можно пить
Лучше всего пить одну или две чашки чая в сутки. Но если вы не можете ограничиться таким количеством порций – не более четырех.