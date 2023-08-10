Чай – это напиток, который многие люди могут употреблять много раз в день. Поэтому следует обратить особое внимание на качество такого продукта. А от некоторых видов вообще нужно отказаться.

Редакция FoodOboz расскажет, какой чай употреблять не следует, чтобы не навредить своему организму. А также, каким должен быть качественный чай по вкусу и по внешнему виду.

Какой чай лучше не пить

Самым вредным является тот чай, который расфасован в пакетики. Туда обычно кладут только остатки листьев. Поэтому очень часто в составе есть разнообразный мусор, а какая-либо польза отсутствует. Поэтому лучше всего пить именно листовой чай, качество которого реально оценить по внешним признакам. Но лучше распознать качественный чай по вкусу.

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Вкусовые качества качественного слоеного чая

зеленый чай

Он должен быть не очень терпкий. Вкус свежий, ноты цитруса, нектара или фруктов должны чувствоваться в полной мере.

черный чай

Такой чай должен обладать очень насыщенным и стойким вкусом. В нем должна быть сладкая нота и послевкусие, которое обволакивает и чувствуется долгое время.

Сколько чая можно пить

Лучше всего пить одну или две чашки чая в сутки. Но если вы не можете ограничиться таким количеством порций – не более четырех.