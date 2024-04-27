На рынках и в магазинах уже начала появляться вкусная ранняя клубника. Ее можно просто есть в свежем виде или готовить десерты. Если вы выбираете второй вариант – воспользуйтесь следующей технологией. Вам даже не придется ничего выпекать.

Идея приготовления муссового десерта с клубникой и киви опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak_nata в Instagram. Масса получается очень нежной и воздушной.

Ингредиенты для муссового слоя:

сливки 33% – 150 г

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маскарпоне – 250 г

сметана 20% – 250 г

сахар – 100 г или по вкусу

ванилин

желатин 180 Блум – 21 г

вода для желатина – 105 г

Ингредиенты для клубничного слоя:

клубника – 250 г

сахар – 25 г

лимонный – сок 5 г

цедра 1/2 лимона

желатин 180 блюм – 7 г

вода для желатина – 35 г

Ингредиенты для лимонного напитка:

сахар – 15 г

лимонный сок – 10 г

цедра 1/2 лимона

мята по желанию

кипяток – 130 г

Ингредиенты для лимонного слоя:

лимонный напиток – 100 г

желатин 180 блум – 4 г

напиток для желатина – 20 г

киви для декора – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Дно формы обтянуть пищевой пленкой.

2. Внутрь выложить ацетатную пленку.

3. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут или приготовить по инструкции.

4. Для муссового слоя холодные сливки взбить до консистенции талого мороженого.

5. Соединить маскарпоне, сметану, сахар, ванилин.

6. Распустить желатин и влить в массу, смешать.

7. Добавить сливки, объединить.

8. Половину муссы (430 г) вылить в форму и поставить в холодильник.

9. Остальное оставить при комнатной температуре.

10. К клубнике, нарезанной на частицы, добавить сахар, лимонный сок.

11. Готовить 4 минуты, добавить цедру и через полминуты взбить блендером. Выход клубничного пюре 250 г.

12. Желатин залить холодной водой.

13. Через 15 минут влить в клубнику, смешать.

14. Вылить на мусс и поставить в холодильник.

15. Для муссового слоя половина отложенного мусса застыла.

16. На водяной бане довести до однородной текучей консистенции, постоянно помешивая венчиком. Важно не перегреть. Мусс не успеет даже нагреться. Вылить на клубничный слой и поставить в холодильник.

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