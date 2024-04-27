Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

На рынках и в магазинах уже начала появляться вкусная ранняя клубника. Ее можно просто есть в свежем виде или готовить десерты. Если вы выбираете второй вариант – воспользуйтесь следующей технологией. Вам даже не придется ничего выпекать.

Идея приготовления муссового десерта с клубникой и киви опубликована на странице фудблогера Натальи с ником smak_nata в Instagram. Масса получается очень нежной и воздушной.

Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

Ингредиенты для муссового слоя:

  • сливки 33% – 150 г
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  • маскарпоне – 250 г
  • сметана 20% – 250 г
  • сахар – 100 г или по вкусу
  • ванилин
  • желатин 180 Блум – 21 г
  • вода для желатина – 105 г

Ингредиенты для клубничного слоя:

  • клубника – 250 г
  • сахар – 25 г
  • лимонный – сок 5 г
  • цедра 1/2 лимона
  • желатин 180 блюм – 7 г
  • вода для желатина – 35 г

Ингредиенты для лимонного напитка:

  • сахар – 15 г
  • лимонный сок – 10 г
  • цедра 1/2 лимона
  • мята по желанию
  • кипяток – 130 г

Ингредиенты для лимонного слоя:

  • лимонный напиток – 100 г
  • желатин 180 блум – 4 г
  • напиток для желатина – 20 г
  • киви для декора – 3 шт.

Способ приготовления:

Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

1. Дно формы обтянуть пищевой пленкой.

2. Внутрь выложить ацетатную пленку.

3. Желатин залить холодной водой и оставить на 15 минут или приготовить по инструкции.

Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

4. Для муссового слоя холодные сливки взбить до консистенции талого мороженого.

5. Соединить маскарпоне, сметану, сахар, ванилин.

6. Распустить желатин и влить в массу, смешать.

Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

7. Добавить сливки, объединить.

8. Половину муссы (430 г) вылить в форму и поставить в холодильник.

9. Остальное оставить при комнатной температуре.

10. К клубнике, нарезанной на частицы, добавить сахар, лимонный сок.

Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

11. Готовить 4 минуты, добавить цедру и через полминуты взбить блендером. Выход клубничного пюре 250 г.

12. Желатин залить холодной водой.

13. Через 15 минут влить в клубнику, смешать.

Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

14. Вылить на мусс и поставить в холодильник.

15. Для муссового слоя половина отложенного мусса застыла.

Какой десерт приготовить из ранней клубники: очень легкий и не надо выпекать

16. На водяной бане довести до однородной текучей консистенции, постоянно помешивая венчиком. Важно не перегреть. Мусс не успеет даже нагреться. Вылить на клубничный слой и поставить в холодильник.

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