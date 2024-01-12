Какой десерт с яблоками приготовить вместо шарлотки: очень элементарно
Яблоки есть в магазинах и рынках в любой период года и цена на них достаточно доступна. поэтому. Поэтому такие фрукты отлично подходят для приготовления простых десертов к чаю. И это не обязательно должно быть всем известная шарлотка.
Идея приготовления элементарного печенья с яблоками опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Выходит очень хрустящим.
Ингредиенты:
- 3 шт. яблок (средних)
- 30 г сливочного масла
- 2-3 ст. л. сахара
- 1 ч. л. корицы
- 200 г сыра (берите мелко зернистый или пробейте его блендером)
- яйцо
- 80 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 120 мл растительного масла
- 300 г муки (может пойти чуть больше или меньше, смотрите по консистенции)
- 1 ч. л. разрыхлителя
- соль
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Почистить и нарезать на маленькие кусочки 3 яблока.
2. 30 г сливочного масла растопить на сковороде.
3. Затем добавить яблоки, 2 или 3 столовых ложки сахара и 1 чайную ложку корицы.
4. Готовить 3-5 минут, постоянно помешивая.
5. В глубокую миску отправляем 200 г творога.
6. Вбить 1 яйцо, добавить сахар, ванильный сахар и 120 мл растительного масла.
7. Все это сбить с помощью блендера.
8. Высыпать примерно 300 г муки, чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли.
9. Замешайте тесто, разделите его на 3 или 4 части.
10. Каждую из них раскатать и разрезать на 4 части. Внутрь выкладываем яблочко и накрываем тестом.
11. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
12. Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой.
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