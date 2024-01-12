Яблоки есть в магазинах и рынках в любой период года и цена на них достаточно доступна. поэтому. Поэтому такие фрукты отлично подходят для приготовления простых десертов к чаю. И это не обязательно должно быть всем известная шарлотка.

Идея приготовления элементарного печенья с яблоками опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Выходит очень хрустящим.

Ингредиенты:

3 шт. яблок (средних)

30 г сливочного масла

2-3 ст. л. сахара

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1 ч. л. корицы

200 г сыра (берите мелко зернистый или пробейте его блендером)

яйцо

80 г сахара

10 г ванильного сахара

120 мл растительного масла

300 г муки (может пойти чуть больше или меньше, смотрите по консистенции)

1 ч. л. разрыхлителя

соль

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Почистить и нарезать на маленькие кусочки 3 яблока.

2. 30 г сливочного масла растопить на сковороде.

3. Затем добавить яблоки, 2 или 3 столовых ложки сахара и 1 чайную ложку корицы.

4. Готовить 3-5 минут, постоянно помешивая.

5. В глубокую миску отправляем 200 г творога.

6. Вбить 1 яйцо, добавить сахар, ванильный сахар и 120 мл растительного масла.

7. Все это сбить с помощью блендера.

8. Высыпать примерно 300 г муки, чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли.

9. Замешайте тесто, разделите его на 3 или 4 части.

10. Каждую из них раскатать и разрезать на 4 части. Внутрь выкладываем яблочко и накрываем тестом.

11. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

12. Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой.

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