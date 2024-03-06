Борщ – самое вкусное украинское блюдо, которое можно готовить с разным мясом, фасолью, а также специями, лимоном и даже рыбой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного украинского борща на бульоне из телячьих ребрышек.

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Совет: чтобы не испортить вкус блюда, кулинары советуют не добавлять уксус, он может сделать блюдо не только кислым, но и не полезным!

Ингредиенты:

4 телячьих ребрышка

1 лук

1 свекла

1 морковь

молодая капуста (1/3)

150 мл. томатной пасты

сухая аджика, специи, соль

Способ приготовления:

1. Ребрышки хорошо помойте и уберите лишние пленки, добавьте к ним немного масла и сухой аджики, перемешайте и обжарьте на хорошо разогретой сковороде на высоком огне до золотистой корочки.

2. Переложите ребрышки в воду и доведите до кипения, образовавшуюся пену уберите и уменьшите огонь до среднего.

3. Для зажарки: обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте к ней натертую морковь и нарезанную соломкой свеклу и жарьте 5-7 минут, добавьте специи и соль.

4. В бульон добавьте картофель, зажарку и мелко нарезанную капусту. На этом этапе добавьте соль и специи которых мне по вкусу не хватает.

5. Варите борщ еще 30-35 минут на среднем огне до готовности картофеля.

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