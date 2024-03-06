Какой ингредиент не нужно добавлять в борщ, чтобы не испортить его вкус и качество: делимся советами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Какой ингредиент не нужно добавлять в борщ, чтобы не испортить его вкус и качество: делимся советами

Борщ – самое вкусное украинское блюдо, которое можно готовить с разным мясом, фасолью, а также специями, лимоном и даже рыбой.

Вкусный домашний борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного украинского борща на бульоне из телячьих ребрышек.

Рецепт борща
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Совет: чтобы не испортить вкус блюда, кулинары советуют не добавлять уксус, он может сделать блюдо не только кислым, но и не полезным!

Ингредиенты:

  • 4 телячьих ребрышка
  • 1 лук
  • 1 свекла
  • 1 морковь
  • молодая капуста (1/3)
  • 150 мл. томатной пасты
  • сухая аджика, специи, соль

Способ приготовления:

1. Ребрышки хорошо помойте и уберите лишние пленки, добавьте к ним немного масла и сухой аджики, перемешайте и обжарьте на хорошо разогретой сковороде на высоком огне до золотистой корочки.

Жареные ребрышки

2. Переложите ребрышки в воду и доведите до кипения, образовавшуюся пену уберите и уменьшите огонь до среднего.

Как правильно варить мясной бульон

3. Для зажарки: обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте к ней натертую морковь и нарезанную соломкой свеклу и жарьте 5-7 минут, добавьте специи и соль.

Свекольная зажарка

4. В бульон добавьте картофель, зажарку и мелко нарезанную капусту. На этом этапе добавьте соль и специи которых мне по вкусу не хватает.

Приготовление борща

5. Варите борщ еще 30-35 минут на среднем огне до готовности картофеля.

Готовый вкусный борщ

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