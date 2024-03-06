Какой ингредиент не нужно добавлять в борщ, чтобы не испортить его вкус и качество: делимся советами
Борщ – самое вкусное украинское блюдо, которое можно готовить с разным мясом, фасолью, а также специями, лимоном и даже рыбой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного украинского борща на бульоне из телячьих ребрышек.
Совет: чтобы не испортить вкус блюда, кулинары советуют не добавлять уксус, он может сделать блюдо не только кислым, но и не полезным!
Ингредиенты:
- 4 телячьих ребрышка
- 1 лук
- 1 свекла
- 1 морковь
- молодая капуста (1/3)
- 150 мл. томатной пасты
- сухая аджика, специи, соль
Способ приготовления:
1. Ребрышки хорошо помойте и уберите лишние пленки, добавьте к ним немного масла и сухой аджики, перемешайте и обжарьте на хорошо разогретой сковороде на высоком огне до золотистой корочки.
2. Переложите ребрышки в воду и доведите до кипения, образовавшуюся пену уберите и уменьшите огонь до среднего.
3. Для зажарки: обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте к ней натертую морковь и нарезанную соломкой свеклу и жарьте 5-7 минут, добавьте специи и соль.
4. В бульон добавьте картофель, зажарку и мелко нарезанную капусту. На этом этапе добавьте соль и специи которых мне по вкусу не хватает.
5. Варите борщ еще 30-35 минут на среднем огне до готовности картофеля.
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