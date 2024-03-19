Плов – очень сытное блюдо из риса, о котором знает каждая украинская хозяйка. Традиционно добавляют туда много специй и мяса. Также очень часто кладут один простой ингредиент, но он только портит блюдо.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, что не стоит прибавлять в плов. Пострадают и вкус и внешний вид.

Что важно учесть

Плов должен не вариться, а именно тушиться на медленном огне с достаточным количеством мяса. Рис не должен получиться сухим, поэтому жир обязателен для такого блюда.

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Какой ингредиент лишний

Речь идет о томатной пасте, которую очень часто любят добавлять в плов. Многие люди убеждены, что блюдо будет вкуснее, но это ошибка. Из-за томатной пасты рис просто превратится в кашу и начнет слипаться.

Если вы хотите добавить блюду томатный вкус – можете использовать сушеные томаты.

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