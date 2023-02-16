Какой консистенции должен быть скрембл: технология приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
93
Какой консистенции должен быть скрембл: технология приготовления

Если обычная яичница вам уже надоела – можете сделать вкусный скрембл. Чтобы текстура получилась мягкой и нежной – нужно активно замешивать массу. Лучше всего это делать с помощью силиконовой лопатки.

Идея приготовления идеального скрембла опубликована на странице фудблогерки Александры с ником oleksandra_orineo в Instagram.

 

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сливочное масло или гхи – 1 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Видео дня
 

1. Хорошо смешаем яйца до однородности и посолим.

2. Сбивать не нужно.

 

3. На сковороде растапливаем сливочное масло/гхи.

4. Выливаем туда яйца.

 

5. Силиконовой лопаткой перемешиваем яйца. Делаем это постоянно в любую сторону.

 

6. Текстура готового скрембла – дело вкуса. Может быть легкая кремовая или жесткая.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты