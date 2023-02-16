Если обычная яичница вам уже надоела – можете сделать вкусный скрембл. Чтобы текстура получилась мягкой и нежной – нужно активно замешивать массу. Лучше всего это делать с помощью силиконовой лопатки.

Идея приготовления идеального скрембла опубликована на странице фудблогерки Александры с ником oleksandra_orineo в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сливочное масло или гхи – 1 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

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1. Хорошо смешаем яйца до однородности и посолим.

2. Сбивать не нужно.

3. На сковороде растапливаем сливочное масло/гхи.

4. Выливаем туда яйца.

5. Силиконовой лопаткой перемешиваем яйца. Делаем это постоянно в любую сторону.

6. Текстура готового скрембла – дело вкуса. Может быть легкая кремовая или жесткая.

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