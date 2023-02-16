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Какой консистенции должен быть скрембл: технология приготовления
Если обычная яичница вам уже надоела – можете сделать вкусный скрембл. Чтобы текстура получилась мягкой и нежной – нужно активно замешивать массу. Лучше всего это делать с помощью силиконовой лопатки.
Идея приготовления идеального скрембла опубликована на странице фудблогерки Александры с ником oleksandra_orineo в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло или гхи – 1 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хорошо смешаем яйца до однородности и посолим.
2. Сбивать не нужно.
3. На сковороде растапливаем сливочное масло/гхи.
4. Выливаем туда яйца.
5. Силиконовой лопаткой перемешиваем яйца. Делаем это постоянно в любую сторону.
6. Текстура готового скрембла – дело вкуса. Может быть легкая кремовая или жесткая.
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