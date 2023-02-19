Какой легкий салат приготовить с курицей: блюдо за 10 минут
Салат с курицей – вкусный, бюджетный и универсальный. Филе удачно сочетается с овощами, яйцами, сыром, разными заправками и соусами. Блюдо подойдет не только на каждый день, но и на праздничный стол.
Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с курицей, твердым сыром, болгарским перцем и майонезом. Его можно приготовить всего за 10 минут, если необходимые ингредиенты уже сварены.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт
- яйца – 4 шт
- твердый сыр – 150 г
- кукуруза – 3-4 ст. л.
- болгарский перец – 1 шт
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Для приготовления салата нужно отварить куриное филе с лавровым листом и душистым перцем. В готовом виде мясо порезать кубиками.
2. Также отварить яйца и порезать кубиками.
3. Порезать сыр и перец.
4. Смешайте все подготовленные ингредиенты, а также кукурузу. Заправить майонезом салат и посолить.
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