Салат с курицей – вкусный, бюджетный и универсальный. Филе удачно сочетается с овощами, яйцами, сыром, разными заправками и соусами. Блюдо подойдет не только на каждый день, но и на праздничный стол.

Фудблогер Ольга Головина (olha.holovina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с курицей, твердым сыром, болгарским перцем и майонезом. Его можно приготовить всего за 10 минут, если необходимые ингредиенты уже сварены.

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Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

яйца – 4 шт

твердый сыр – 150 г

кукуруза – 3-4 ст. л.

болгарский перец – 1 шт

майонез – 2-3 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Для приготовления салата нужно отварить куриное филе с лавровым листом и душистым перцем. В готовом виде мясо порезать кубиками.

2. Также отварить яйца и порезать кубиками.

3. Порезать сыр и перец.

4. Смешайте все подготовленные ингредиенты, а также кукурузу. Заправить майонезом салат и посолить.

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