Какой ложкой есть кашу: эксперт рассказал о сути феномена

Со стола нужно вставать голодным – такое можно услышать не от одного диетолога или фудэксперта. Но многие люди часто отходят от этого, съедая за один раз большие порции любимых блюд. И даже после этого не чувствуют себя сытыми. Вся проблема даже не в количестве еды, а в том, каким образом мы ее употребляем.

Профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram рассказал на примере обычной каши, каким образом нужно употреблять пищу, чтобы чувствовать здоровую сытость.

Используя чайную ложку, люди употребляют на 8% меньше каши, чем употребляя пищу десертной. Если сравнивать уже чайную и столовую – разница биде ощутимее.

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Этот феномен легко объясняется. Сытость имеет одну особенность: она приходит постепенно, через некоторое время после еды. Когда человек уже сыт, он этого не чувствует и продолжает уплетать блюдо. Используя маленькую чайную ложку, процесс поглощения каши растягивается во времени, и чувство сытости приходит своими "короткими ногами" вовремя.

Эксперт добавляет, что переедание – это глобальная проблема современных людей, поэтому ее нужно решать разными способами.

Как вкусно приготовить пшенную кашу. Идеей поделилась фублогерка vika_tasty на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

пшенная крупа – 1 стакан

вода – 4 стакана

яйца – 3 шт

лук – 1 шт

масло – 50 г

свежая зелень

масло для зажарки

Способ приготовления:

Крупу промыть водой. Можно замочить на ночь. В кастрюле кипятить 4 стакана воды, всыпаем крупу. Перемешать, периодически снимать пенку. В отдельной миске слегка взбить яйца вилкой. Лук нарезать кубиком и жарить на растительном масле до прозрачности. До почти готовой каши добавить масло, яйца и зажарку, перемешать. Мелко нарезать зелень, перед подачей посыпать сверху на кашу.

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