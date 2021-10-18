Какой ложкой есть кашу: эксперт рассказал о сути феномена

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какой ложкой есть кашу: эксперт рассказал о сути феномена

Со стола нужно вставать голодным – такое можно услышать не от одного диетолога или фудэксперта. Но многие люди часто отходят от этого, съедая за один раз большие порции любимых блюд. И даже после этого не чувствуют себя сытыми. Вся проблема даже не в количестве еды, а в том, каким образом мы ее употребляем.

Профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram рассказал на примере обычной каши, каким образом нужно употреблять пищу, чтобы чувствовать здоровую сытость.

Варианты приготовления вкусной каши

Используя чайную ложку, люди употребляют на 8% меньше каши, чем употребляя пищу десертной. Если сравнивать уже чайную и столовую – разница биде ощутимее.

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Этот феномен легко объясняется. Сытость имеет одну особенность: она приходит постепенно, через некоторое время после еды. Когда человек уже сыт, он этого не чувствует и продолжает уплетать блюдо. Используя маленькую чайную ложку, процесс поглощения каши растягивается во времени, и чувство сытости приходит своими "короткими ногами" вовремя.

Эксперт добавляет, что переедание – это глобальная проблема современных людей, поэтому ее нужно решать разными способами.

Как вкусно приготовить пшенную кашу. Идеей поделилась фублогерка vika_tasty на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Приготовление пшенной каши

  • пшенная крупа – 1 стакан

  • вода – 4 стакана

  • яйца – 3 шт

  • лук – 1 шт

  • масло – 50 г

  • свежая зелень

  • масло для зажарки

Способ приготовления:

  1. Крупу промыть водой. Можно замочить на ночь.

  2. В кастрюле кипятить 4 стакана воды, всыпаем крупу.

  3. Перемешать, периодически снимать пенку.

  4. В отдельной миске слегка взбить яйца вилкой.

  5. Лук нарезать кубиком и жарить на растительном масле до прозрачности.

  6. До почти готовой каши добавить масло, яйца и зажарку, перемешать.

  7. Мелко нарезать зелень, перед подачей посыпать сверху на кашу.

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