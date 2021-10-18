Какой ложкой есть кашу: эксперт рассказал о сути феномена
Со стола нужно вставать голодным – такое можно услышать не от одного диетолога или фудэксперта. Но многие люди часто отходят от этого, съедая за один раз большие порции любимых блюд. И даже после этого не чувствуют себя сытыми. Вся проблема даже не в количестве еды, а в том, каким образом мы ее употребляем.
Профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Instagram рассказал на примере обычной каши, каким образом нужно употреблять пищу, чтобы чувствовать здоровую сытость.
Используя чайную ложку, люди употребляют на 8% меньше каши, чем употребляя пищу десертной. Если сравнивать уже чайную и столовую – разница биде ощутимее.
Этот феномен легко объясняется. Сытость имеет одну особенность: она приходит постепенно, через некоторое время после еды. Когда человек уже сыт, он этого не чувствует и продолжает уплетать блюдо. Используя маленькую чайную ложку, процесс поглощения каши растягивается во времени, и чувство сытости приходит своими "короткими ногами" вовремя.
Эксперт добавляет, что переедание – это глобальная проблема современных людей, поэтому ее нужно решать разными способами.
Как вкусно приготовить пшенную кашу. Идеей поделилась фублогерка vika_tasty на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
пшенная крупа – 1 стакан
вода – 4 стакана
яйца – 3 шт
лук – 1 шт
масло – 50 г
свежая зелень
масло для зажарки
Способ приготовления:
Крупу промыть водой. Можно замочить на ночь.
В кастрюле кипятить 4 стакана воды, всыпаем крупу.
Перемешать, периодически снимать пенку.
В отдельной миске слегка взбить яйца вилкой.
Лук нарезать кубиком и жарить на растительном масле до прозрачности.
До почти готовой каши добавить масло, яйца и зажарку, перемешать.
Мелко нарезать зелень, перед подачей посыпать сверху на кашу.
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