Лук является важным компонентом котлетного фарша. Ингредиент делает блюдо не только сочным, но и помогает котлетам держать форму. Однако, нужно знать, в каком виде его лучше добавлять, что блюдо было идеальным.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно и в каком виде добавлять лук в фарш для котлет, чтобы они были сочные.

Как правильно добавлять лук в фарш?

Правило 1

Следует отметить, что в процессе приготовления котлет не нужно ограничиваться добавлением только одной луковицы. Такой компонент точно не испортит блюдо. Важно, что в таком случае нужно ориентироваться на вес. Пропорции сырого лука на 1 кг фарша составляют примерно 200 г, жареного – 300 г. Добавлять лук нужно в натертом виде.

Видео дня

Правило 2

На вопрос, когда нужно добавлять лук, большинство придерживается мнения, что делать это лучше перед приготовлением котлет. То же касается и зелени, если вы ее используете.

На заметку: некоторые опытные хозяйки советуют обжаривать фарш после добавления лука. Это поможет избежать лишнего сока, который может выделиться из овоща и который приведет к более быстрому скисанию блюда.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: