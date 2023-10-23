Вода – то, без чего ни один живой организм на планете не сможет существовать. Стоит отметить, что организм человека состоит на 50-86% из воды, 86% у новорожденного и до 50% у пожилых. Специалисты утверждают, что суточная потребность взрослого человека в воде – 30-40 грамм на 1 кг веса тела. Приблизительно 40% ежедневной потребности организма в воде попадает в организм с пищей, остальные человек должен принимать в виде чистой питьевой негазированной воды. Летом обьем нужно увеличивать до 2-2,5 литра.

Health Coach Дарья рассказала в Instagram о пользе воды для организма и сколько ее нужно выпивать в день.

Специалист утверждает, что самый самый лучший напиток для нашего организма – это чистая вода.

"По меньшей мере, половина дневного количества жидкости, необходимой нашему организму, следует получать из чистой воды" – обьясняет эксперт.

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Сколько нужно пить воды в день

"Из рекомендованных 2 литров жидкости в день – хотя бы 1 литр следует получать из чистой воды. Для вкуса, который не добавит калорий, можно добавить лимон или мяту, ягоды", – рассказала специалист.

Что делать, если хочется соков и сладких, газированных напитков

"Если хочется фруктовых или овощных соков, то рекомендуется их лимитировать до 200-300 мл в день, потому что они содержат больше сахара, меньше клетчатки и меньше питательных веществ, чем цельные фрукты и овощи. А вот содовые напитки и энергетики с сахарозаменителями, рекомендуется употреблять в объеме 200-400 мл в день. Если хочется сладких газированных напитков, энергетиков с добавленным сахаром, тоники, то их следует минимизировать совсем, потому что у них самое большое содержание сахара. Если вам нравятся напитки из этой категории, попытайтесь постепенно переходить на напитки из категории выше", – порекомендовала эксперт.

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