Какой особенный ингредиент добавить в печеночный паштет: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
72
Какой особенный ингредиент добавить в печеночный паштет: вкус вас приятно удивит

Печень можно добавить в рацион в виде паштета. Он получится очень питательным и полезным, если все ингредиенты запечь в духовке. Тоже. не забудьте добавить один очень простой ингредиент.

Идея приготовления вкусного и полезного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Особый вкус блюду придаст яблоко.

Какой особенный ингредиент добавить в печеночный паштет: вкус вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • печень куриная – 600 г
  • лук – 1 шт. большая
  • морковь – 1 шт. большая
Видео дня
  • яблоко – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец – 1/3 ч.л. (по вкусу)
  • масло сливочное – по вкусу (примерно 40-50 г)
  • сливки – 150-170 мл

Способ приготовления:

Какой особенный ингредиент добавить в печеночный паштет: вкус вас приятно удивит

1. Выпекать печень при 180 градусах примерно час.

2. В форму выложить промытую куриную печень, лук, морковь и яблоко нарезанные.

3. Сверху выложить масло.

Какой особенный ингредиент добавить в печеночный паштет: вкус вас приятно удивит

4. Посолить, поперчить и залить сливками.

5. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на час.

Какой особенный ингредиент добавить в печеночный паштет: вкус вас приятно удивит

6. Печеные ингредиенты немного охладить.

7. Пересыпать все в удобную емкость, взбить блендером. Если хотите более густой паштет колбаской – слейте немного жидкости. По желанию добавить еще масла или соли.

Какой особенный ингредиент добавить в печеночный паштет: вкус вас приятно удивит

8. Переложить в удобную емкость, накрыть плёнкой и переложить в холодильник. Выходит очень вкусно.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты