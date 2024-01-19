Печень можно добавить в рацион в виде паштета. Он получится очень питательным и полезным, если все ингредиенты запечь в духовке. Тоже. не забудьте добавить один очень простой ингредиент.

Идея приготовления вкусного и полезного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Особый вкус блюду придаст яблоко.

Ингредиенты:

печень куриная – 600 г

лук – 1 шт. большая

морковь – 1 шт. большая

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яблоко – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

перец – 1/3 ч.л. (по вкусу)

масло сливочное – по вкусу (примерно 40-50 г)

сливки – 150-170 мл

Способ приготовления:

1. Выпекать печень при 180 градусах примерно час.

2. В форму выложить промытую куриную печень, лук, морковь и яблоко нарезанные.

3. Сверху выложить масло.

4. Посолить, поперчить и залить сливками.

5. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на час.

6. Печеные ингредиенты немного охладить.

7. Пересыпать все в удобную емкость, взбить блендером. Если хотите более густой паштет колбаской – слейте немного жидкости. По желанию добавить еще масла или соли.

8. Переложить в удобную емкость, накрыть плёнкой и переложить в холодильник. Выходит очень вкусно.

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