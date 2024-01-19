Какой особенный ингредиент добавить в печеночный паштет: вкус вас приятно удивит
Печень можно добавить в рацион в виде паштета. Он получится очень питательным и полезным, если все ингредиенты запечь в духовке. Тоже. не забудьте добавить один очень простой ингредиент.
Идея приготовления вкусного и полезного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера zhuravlina_cooking в Instagram. Особый вкус блюду придаст яблоко.
Ингредиенты:
- печень куриная – 600 г
- лук – 1 шт. большая
- морковь – 1 шт. большая
- яблоко – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- перец – 1/3 ч.л. (по вкусу)
- масло сливочное – по вкусу (примерно 40-50 г)
- сливки – 150-170 мл
Способ приготовления:
1. Выпекать печень при 180 градусах примерно час.
2. В форму выложить промытую куриную печень, лук, морковь и яблоко нарезанные.
3. Сверху выложить масло.
4. Посолить, поперчить и залить сливками.
5. Переложить в разогретую духовку до 180 градусов на час.
6. Печеные ингредиенты немного охладить.
7. Пересыпать все в удобную емкость, взбить блендером. Если хотите более густой паштет колбаской – слейте немного жидкости. По желанию добавить еще масла или соли.
8. Переложить в удобную емкость, накрыть плёнкой и переложить в холодильник. Выходит очень вкусно.
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