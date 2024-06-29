Какой овощ можно добавить к куриным отбивным, чтобы они были сочными: делимся вкусной идеей
Классические куриные отбивные очень часто засушиваются на сковороде. Все это потому, что в мясе недостаточно жира. Поэтому сочность можно добавить с помощью баклажанов.
Идея приготовления отбивных из баклажанов и курицы опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Чтобы изделия сверху были хрустящими – добавьте панировочные сухари.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- филе бедра курицы – 2-3 шт.
- зеленый лук, укроп
- моцарелла – 50 г
- яйца – 2 шт.
- сухари панировочные
- пармезан
- томатный сок – 100 мл.
- красная соль
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать баклажаны.
2. Посолить и бросить на 10 минут.
3. Отжать.
4. Мелко нарезанное мясо смазать красной солью.
5. обжарить вместе с баклажанами 10-15 минут.
6. Добавить яйцо, зеленый лук, 2 ст.л. сухарей.
7. Внутрь фарша положить сыр, обсыпать сухарями (в панировочные сухари добавить сыр и укроп).
8. Сформировать биточок и на среднем огне обжарить с двух сторон.
9. Добавить в сковороду томатный сок с сердцевиной, присыпать пармезаном и зеленым луком, накрыть крышкой и потушить 3 минуты.
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