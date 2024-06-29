Классические куриные отбивные очень часто засушиваются на сковороде. Все это потому, что в мясе недостаточно жира. Поэтому сочность можно добавить с помощью баклажанов.

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Идея приготовления отбивных из баклажанов и курицы опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Чтобы изделия сверху были хрустящими – добавьте панировочные сухари.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

филе бедра курицы – 2-3 шт.

зеленый лук, укроп

моцарелла – 50 г

яйца – 2 шт.

сухари панировочные

пармезан

томатный сок – 100 мл.

красная соль

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать баклажаны.

2. Посолить и бросить на 10 минут.

3. Отжать.

4. Мелко нарезанное мясо смазать красной солью.

5. обжарить вместе с баклажанами 10-15 минут.

6. Добавить яйцо, зеленый лук, 2 ст.л. сухарей.

7. Внутрь фарша положить сыр, обсыпать сухарями (в панировочные сухари добавить сыр и укроп).

8. Сформировать биточок и на среднем огне обжарить с двух сторон.

9. Добавить в сковороду томатный сок с сердцевиной, присыпать пармезаном и зеленым луком, накрыть крышкой и потушить 3 минуты.

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