Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола

Морковь можно не только мариновать или добавлять в суп, но и готовить из нее полноценные блюда. Самым простым вариантом является сочный осенний салат. Он отлично подойдет и для обычного перекуса, и даже для праздничного стола.

Идея приготовления сочного полезного салата из моркови опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Для заправки лучше всего выбрать жирную домашнюю сметану – так вкуснее всего.

Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола

Ингредиенты:

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  • морковь свежая – 500-600 г
  • яйца – 6 шт
  • сыр твердый – 150 г
  • сметана (жирная) – 2 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола

1. Яйца отварить и охладить.

Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола

2. Очищенную морковь измельчить на средней терке.

Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола

3. Вареные яйца и сыр натереть на этой же терке.

Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола

4. Чеснок выжать через пресс и смешать со сметаной и специями.

5. Вымешать все вместе в салатнике.

Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола

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