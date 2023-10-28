Какой полезный салат приготовить из моркови: подойдет для праздничного стола
Морковь можно не только мариновать или добавлять в суп, но и готовить из нее полноценные блюда. Самым простым вариантом является сочный осенний салат. Он отлично подойдет и для обычного перекуса, и даже для праздничного стола.
Идея приготовления сочного полезного салата из моркови опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Для заправки лучше всего выбрать жирную домашнюю сметану – так вкуснее всего.
Ингредиенты:
- морковь свежая – 500-600 г
- яйца – 6 шт
- сыр твердый – 150 г
- сметана (жирная) – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и охладить.
2. Очищенную морковь измельчить на средней терке.
3. Вареные яйца и сыр натереть на этой же терке.
4. Чеснок выжать через пресс и смешать со сметаной и специями.
5. Вымешать все вместе в салатнике.
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