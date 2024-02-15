Между домашним компотом из сухофруктов и газированными магазинными напитками большинство людей однозначно выберут второй вариант. Сладкие, газированные, приятное послевкусие – ну как тут отказаться. Но это далеко не всегда будет полезно для вашего организма.

О том, какой популярный напиток самый вредный, рассказала эксперт по питанию Карина Мишанина (karinamishanina) на своей странице в Instagram. Количество химии вас удивит.

Эксперт замечает, что такой напиток – это самое худшее, что могло придумать человечество. Речь идет о популярной кока-коле, а также разнообразные похожие напитки разных цветов.

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Среди составляющих классической кока-колы есть следующие компоненты:

сахар

доксид углерода (Е290)

красители, такие как кармазин и сахарный цвет

ортофосфорная кислота

кофеин

ароматизаторы натурального происхождения

Приятный вкус напитка дают ванилин, масло гвоздики, лимон и цимтовое масло. Это калорийный продукт, потому что в 100 грамм находится 42 килокалорий. Особое внимание следует уделить ортофосфорной кислоте. Это опасная пищевая добавка. В составе кока-когда находится большое количество этого компонента.

Попадая в организм, он выводит из костей соли кальция. Далее они попадают в кровяной поток и оседают в почках, что вредит вдвойне.

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