Какой простой салат приготовить с пекинской капустой: блюдо на каждый день

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Какой простой салат приготовить с пекинской капустой: блюдо на каждый день

Пекинская капуста – очень бюджетный, но полезный, вкусный и универсальный овощ для приготовления салатов. Овощ хорошо сочетается сыром, овощами, зеленью, яйцами, кукурузой, мясом, тунцом и даже грибами. Салат с пекинским можно приготовить с майонезом, или использовать вместо него любую другую заправку.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с пекинской капустой и тунцом. Блюдо не содержит майонеза – вместо него используется заправка из йогурта, горчицы и лимонного сока.

Рецепт салата с пекинской капустой и тунцом
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 200-300 г
  • огурец – 1 шт
  • коктейльные помидоры – 4-5 шт
  • красный лук – 1\2 шт
  • кукуруза – 2-3 ст. л.
  • вареные яйца – 2 шт
  • тунец – 1 б

Заправка:

  • йогурт – 3 ст. л.
  • горчица в зернах – 2 ч. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • оливковое масло – 1-2 ст. л.
  • соль, перец
Какой салат приготовить с пекинкой

Способ приготовления:

1. Крупно порезать капусту, огурец, помидоры и вареные яйца.

2. Лук порезать четвертькольцами. Добавить к остальным овощам.

Рецепт салата с пекинской капустой

3. Добавить также кукурузу и консервированный тунец.

4. Для заправки смешать необходимые ингредиенты.

Салат с пекинской капустой, тунцом, яйцами и огурцом

5. Заправить и перемешать салат.

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