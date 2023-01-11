Пекинская капуста – очень бюджетный, но полезный, вкусный и универсальный овощ для приготовления салатов. Овощ хорошо сочетается сыром, овощами, зеленью, яйцами, кукурузой, мясом, тунцом и даже грибами. Салат с пекинским можно приготовить с майонезом, или использовать вместо него любую другую заправку.

Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с пекинской капустой и тунцом. Блюдо не содержит майонеза – вместо него используется заправка из йогурта, горчицы и лимонного сока.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 200-300 г

огурец – 1 шт

коктейльные помидоры – 4-5 шт

красный лук – 1\2 шт

кукуруза – 2-3 ст. л.

вареные яйца – 2 шт

тунец – 1 б

Заправка:

йогурт – 3 ст. л.

горчица в зернах – 2 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Крупно порезать капусту, огурец, помидоры и вареные яйца.

2. Лук порезать четвертькольцами. Добавить к остальным овощам.

3. Добавить также кукурузу и консервированный тунец.

4. Для заправки смешать необходимые ингредиенты.

5. Заправить и перемешать салат.

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