Какой простой салат приготовить с пекинской капустой: блюдо на каждый день
Пекинская капуста – очень бюджетный, но полезный, вкусный и универсальный овощ для приготовления салатов. Овощ хорошо сочетается сыром, овощами, зеленью, яйцами, кукурузой, мясом, тунцом и даже грибами. Салат с пекинским можно приготовить с майонезом, или использовать вместо него любую другую заправку.
Фудблогер Ирина Димитрова (iriska_dimitrova) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с пекинской капустой и тунцом. Блюдо не содержит майонеза – вместо него используется заправка из йогурта, горчицы и лимонного сока.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 200-300 г
- огурец – 1 шт
- коктейльные помидоры – 4-5 шт
- красный лук – 1\2 шт
- кукуруза – 2-3 ст. л.
- вареные яйца – 2 шт
- тунец – 1 б
Заправка:
- йогурт – 3 ст. л.
- горчица в зернах – 2 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- оливковое масло – 1-2 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Крупно порезать капусту, огурец, помидоры и вареные яйца.
2. Лук порезать четвертькольцами. Добавить к остальным овощам.
3. Добавить также кукурузу и консервированный тунец.
4. Для заправки смешать необходимые ингредиенты.
5. Заправить и перемешать салат.
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