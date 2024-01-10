Какой рис лучше всего подходит для голубцов: получатся очень сочными
Фарш для голубцов обычно сочетают с какой-нибудь крупой. Так он получается очень сочный и хорошо держит форму. Но если вы кладете в мясо рис – лучше выбрать именно круглый из-за того, что он не рассыпается.
Идея приготовления идеальных сочных голубцов с круглым рисом опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Чтобы подливка была достаточно густой и не растекалась – добавьте в нее крахмал.
Ингредиенты:
- капуста
- 500 г фарша
- 1 стакан отварного круглого риса
- 3 луковицы
- 2 моркови
- 1 ст.л. томатной пасты
- петрушка
Ингредиенты для подливки:
- 100 г сметаны
- 100 г воды холодной
- 2 ч.л. крахмала
- 1 ч.л. горчицы
- 1 ч.л. сахара
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту пропарить и порезать на треугольники.
2. Если кислая, то ее нужно замочить на несколько часов в холодной воде. После этого отжать и разрезать.
3. Лук обжарить на сковороде, добавить тертую морковь и тушить до мягкости.
4. Добавить петрушку, томатную пасту и перемешать.
5. Смешать зажарку с рисом и фаршем. Добавить соль, перец и перемешать.
6. Начинку закрутить в капусту.
7. Сложить в котелок, сверху прикрыть тарелкой для груза (тогда голубцы при кипении не раскрутятся).
8. Воду довести до кипения, смешать с солью, перцем и томатной пастой по вкусу, можно добавить сметану.
9. Залить голубцы и отправить на медленном огне вариться до готовности капусты. Приблизительно 40-60 минут.
10. Водой залить на два-три пальца выше голубцов.
11. Когда капуста готова – отдельно развести сметану, воду, горчицу, крахмал, сахар и соль. Перемешать.
12. Можно сразу добавить в кастрюлю и интенсивно покрутить посуду, чтобы жидкость смешалась. Можно подливку смешать с водой из голубцов, которую можно аккуратно слить для этого. Перемешать и залить затем голубцы. Довести до кипения, проварить 10 минут и подать на стол. Крахмал разойдется, подливка станет гуще, а голубцы с ней будут очень нежными.
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