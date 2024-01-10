Фарш для голубцов обычно сочетают с какой-нибудь крупой. Так он получается очень сочный и хорошо держит форму. Но если вы кладете в мясо рис – лучше выбрать именно круглый из-за того, что он не рассыпается.

Идея приготовления идеальных сочных голубцов с круглым рисом опубликована на странице фудблогера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Чтобы подливка была достаточно густой и не растекалась – добавьте в нее крахмал.

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Ингредиенты:

капуста

500 г фарша

1 стакан отварного круглого риса

3 луковицы

2 моркови

1 ст.л. томатной пасты

петрушка

Ингредиенты для подливки:

100 г сметаны

100 г воды холодной

2 ч.л. крахмала

1 ч.л. горчицы

1 ч.л. сахара

соль, перец

Способ приготовления:

1. Капусту пропарить и порезать на треугольники.

2. Если кислая, то ее нужно замочить на несколько часов в холодной воде. После этого отжать и разрезать.

3. Лук обжарить на сковороде, добавить тертую морковь и тушить до мягкости.

4. Добавить петрушку, томатную пасту и перемешать.

5. Смешать зажарку с рисом и фаршем. Добавить соль, перец и перемешать.

6. Начинку закрутить в капусту.

7. Сложить в котелок, сверху прикрыть тарелкой для груза (тогда голубцы при кипении не раскрутятся).

8. Воду довести до кипения, смешать с солью, перцем и томатной пастой по вкусу, можно добавить сметану.

9. Залить голубцы и отправить на медленном огне вариться до готовности капусты. Приблизительно 40-60 минут.

10. Водой залить на два-три пальца выше голубцов.

11. Когда капуста готова – отдельно развести сметану, воду, горчицу, крахмал, сахар и соль. Перемешать.

12. Можно сразу добавить в кастрюлю и интенсивно покрутить посуду, чтобы жидкость смешалась. Можно подливку смешать с водой из голубцов, которую можно аккуратно слить для этого. Перемешать и залить затем голубцы. Довести до кипения, проварить 10 минут и подать на стол. Крахмал разойдется, подливка станет гуще, а голубцы с ней будут очень нежными.

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