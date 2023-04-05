Самый простой и вкусный весенний салат, который можно готовить как на каждый день, так и для праздничного стола – салат из молодой капусты. Она идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, мясом, колбасой, морепродуктами и соусами.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, пикантного салата из молодой капусты с зеленым горошком и колбасой.

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Ингредиенты:

молодая капуста – 1 головка

огурцы – 1-2 шт.

зеленый лук – пучок

горошек – 1 банка

копченая колбаса – 100-150 г

хмели-сунели – по вкусу

майонез или сметана+майонез доя заправки

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте, переложите в миску, посолите и помните руками.

2. Огурцы и колбасу порежьте соломкой.

3. Лук мелко покрошите.

4. Все смешайте, добавьте хмели-сунели и горошек, снова перемешайте. Заправьте йогуртом и перемешайте.

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