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Какой салат приготовить на Пасху 2023 за 10 минут: делимся рецептом очень простого и вкусного блюда
Самый простой и вкусный весенний салат, который можно готовить как на каждый день, так и для праздничного стола – салат из молодой капусты. Она идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, мясом, колбасой, морепродуктами и соусами.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, пикантного салата из молодой капусты с зеленым горошком и колбасой.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 1 головка
- огурцы – 1-2 шт.
- зеленый лук – пучок
- горошек – 1 банка
- копченая колбаса – 100-150 г
- хмели-сунели – по вкусу
- майонез или сметана+майонез доя заправки
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте, переложите в миску, посолите и помните руками.
2. Огурцы и колбасу порежьте соломкой.
3. Лук мелко покрошите.
4. Все смешайте, добавьте хмели-сунели и горошек, снова перемешайте. Заправьте йогуртом и перемешайте.
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