Какой салат приготовить на Пасху 2023 за 10 минут: делимся рецептом очень простого и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
5,2 т.
Рецепт салата

Самый простой и вкусный весенний салат, который можно готовить как на каждый день, так и для праздничного стола – салат из молодой капусты. Она идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, мясом, колбасой, морепродуктами и соусами. 

Вкусный салат из капусты с соусом

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного, пикантного салата из молодой капусты с зеленым горошком и колбасой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • молодая капуста – 1 головка 
  • огурцы – 1-2 шт. 
  • зеленый лук – пучок 
  • горошек – 1 банка 
  • копченая колбаса – 100-150 г
  • хмели-сунели – по вкусу
  • майонез или сметана+майонез доя заправки

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте, переложите в миску, посолите и помните руками.  

Молодая капуста

2. Огурцы и колбасу порежьте соломкой.

Молодая капуста

3. Лук мелко покрошите. 

Приготовление салата

4. Все смешайте, добавьте хмели-сунели и горошек, снова перемешайте. Заправьте йогуртом и перемешайте. 

Готовый салат из капусты

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