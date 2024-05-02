Какой секретный ингредиент добавить в тесто на паску, чтобы оно было пышным и ароматным: делимся технологией
Залог вкусной и пышной паски – это качественные дрожжи. Опары обычно готовят на молоке. Но есть еще один ингредиент, который придаст особый вкус и аромат. Этим компонентом не следует пренебрегать.
Идея приготовления пышной дрожжевой паски с коньяком опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk) в Instagram. Именно алкоголь играет немаловажную роль в выпекании десерта.
Ингредиенты:
- молоко – 500 г
- дрожжи – 50 г
- сахар – 300 г
- яйца – 5 шт.
- масло – 50 г
- сливочное масло – 100 г
- изюм – 100 г
- коньяк – 25 г
- мука – 1-1,2 кг.
- ванилин
- цедра 1 лимона
Способ приготовления:
1. В теплое молоко добавить 1 ст. л сахара, дрожжи и 2 ст.л. муки.
2. Перемешать до однородности, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 20 минут, чтобы образовалась пенная шапочка.
3. В опару влить взбитые с сахаром яйца, добавить ваниль, цедру и муку.
4. Месить тесто 20 минут.
5. Добавить алкоголь, растительное масло, мягкое сливочное масло и промытый изюм.
6. Месить еще минут 20. Тогда накрыть миску полотенцем и оставить в теплом месте – оно должно подойти в 3 раза.
7. Принять тесто и выложить в формы на 1/3 объема. Руки можно смазать растительным маслом.
8. Накрыть полотенцем и оставить, чтобы тесто подошло почти к краям форм.
9. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут, затем убавить температуру до 180 градусов и печь до готовности. Проверить деревянной шпажкой.
10. Из такого количества теста получается 5 пасочек диаметром 14 см.
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