Залог вкусной и пышной паски – это качественные дрожжи. Опары обычно готовят на молоке. Но есть еще один ингредиент, который придаст особый вкус и аромат. Этим компонентом не следует пренебрегать.

Идея приготовления пышной дрожжевой паски с коньяком опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk) в Instagram. Именно алкоголь играет немаловажную роль в выпекании десерта.

Ингредиенты:

молоко – 500 г

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дрожжи – 50 г

сахар – 300 г

яйца – 5 шт.

масло – 50 г

сливочное масло – 100 г

изюм – 100 г

коньяк – 25 г

мука – 1-1,2 кг.

ванилин

цедра 1 лимона

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавить 1 ст. л сахара, дрожжи и 2 ст.л. муки.

2. Перемешать до однородности, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 20 минут, чтобы образовалась пенная шапочка.

3. В опару влить взбитые с сахаром яйца, добавить ваниль, цедру и муку.

4. Месить тесто 20 минут.

5. Добавить алкоголь, растительное масло, мягкое сливочное масло и промытый изюм.

6. Месить еще минут 20. Тогда накрыть миску полотенцем и оставить в теплом месте – оно должно подойти в 3 раза.

7. Принять тесто и выложить в формы на 1/3 объема. Руки можно смазать растительным маслом.

8. Накрыть полотенцем и оставить, чтобы тесто подошло почти к краям форм.

9. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут, затем убавить температуру до 180 градусов и печь до готовности. Проверить деревянной шпажкой.

10. Из такого количества теста получается 5 пасочек диаметром 14 см.

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