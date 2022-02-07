Какой секретный ингредиент нужно добавить в тесто на блины для идеальной текстуры: советы эксперта
Совсем скоро наступит Масленица. В этот период проходят разнообразные празднества, ярмарки, гуляния, атрибутом которых являются блины. И приготовить их так, чтобы тесто не рвалось, было вкусным, нежным и пышным, довольно непросто. Но добиться такого эффекта поможет один секретный ингредиент.
О том, что следует добавить в тесто на блины для идеальной текстуры, рассказал эксперт по гидратации Крис Сандерс американскому интернет-изданию The Sun.
Чтобы блины были действительно вкусными, нежными и пышными, в тесто следует добавить один необычный ингредиент – газированную воду. Такая жидкость, вступая в контакт с теплом, образует маленькие пузырьки в смеси, которые делают структуру блинов идеальной.
Рецепт блинов с газировкой. Идея опубликована на странице cloud.sazhneva в Instagram.
газированная вода – 2 стакана
молоко – 1 стакан
мука – 2 стакана
яйца – 3 шт.
сахар – 1 ст.л.
соль – 1 ч.л.
подсолнечное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать.
2. Жарить на сковороде без растительного масла
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