Какой секретный ингредиент нужно добавить в тесто на блины для идеальной текстуры: советы эксперта

Совсем скоро наступит Масленица. В этот период проходят разнообразные празднества, ярмарки, гуляния, атрибутом которых являются блины. И приготовить их так, чтобы тесто не рвалось, было вкусным, нежным и пышным, довольно непросто. Но добиться такого эффекта поможет один секретный ингредиент.

О том, что следует добавить в тесто на блины для идеальной текстуры, рассказал эксперт по гидратации Крис Сандерс американскому интернет-изданию The Sun.

Чтобы блины были действительно вкусными, нежными и пышными, в тесто следует добавить один необычный ингредиент – газированную воду. Такая жидкость, вступая в контакт с теплом, образует маленькие пузырьки в смеси, которые делают структуру блинов идеальной.

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Рецепт блинов с газировкой. Идея опубликована на странице cloud.sazhneva в Instagram.

газированная вода – 2 стакана

молоко – 1 стакан

мука – 2 стакана

яйца – 3 шт.

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

подсолнечное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать.

2. Жарить на сковороде без растительного масла

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