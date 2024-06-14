Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно

Жареные куриные котлеты часто получаются сухими. Но такую проблему очень легко решить, если добавить в фарш один очень бюджетный летний овощ. Речь идет о кабачках.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovvska_cooking) в Instagram. Изделия получаются еще и очень золотистыми.

Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 маленькое
  • кабачок – 1/2 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 2-3 ст.л.
  • сыр твердый – 80 г
  • соль, перец, копченая паприка
  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно

1. Филе порезать маленьким кубиком.

2. Добавить мелко нарезанный помидор, натертый на мелкой терке и отжатый кабачок.

Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно

3. Положить яйцо, муку, сыр, специи и зелень.

4. Всё хорошо перемешать.

Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно

5. Выложить на разогретую сковороду по столовой ложке.

Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно

6. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно

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