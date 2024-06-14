Жареные куриные котлеты часто получаются сухими. Но такую проблему очень легко решить, если добавить в фарш один очень бюджетный летний овощ. Речь идет о кабачках.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovvska_cooking) в Instagram. Изделия получаются еще и очень золотистыми.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 маленькое

кабачок – 1/2 шт.

помидор – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л.

сыр твердый – 80 г

соль, перец, копченая паприка

укроп – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе порезать маленьким кубиком.

2. Добавить мелко нарезанный помидор, натертый на мелкой терке и отжатый кабачок.

3. Положить яйцо, муку, сыр, специи и зелень.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Выложить на разогретую сковороду по столовой ложке.

6. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.

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