Какой сезонный овощ добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: еще и очень бюджетно
Жареные куриные котлеты часто получаются сухими. Но такую проблему очень легко решить, если добавить в фарш один очень бюджетный летний овощ. Речь идет о кабачках.
Идея приготовления сочных куриных котлет с кабачком опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovvska_cooking) в Instagram. Изделия получаются еще и очень золотистыми.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 маленькое
- кабачок – 1/2 шт.
- помидор – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2-3 ст.л.
- сыр твердый – 80 г
- соль, перец, копченая паприка
- укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе порезать маленьким кубиком.
2. Добавить мелко нарезанный помидор, натертый на мелкой терке и отжатый кабачок.
3. Положить яйцо, муку, сыр, специи и зелень.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Выложить на разогретую сковороду по столовой ложке.
6. Жарить на среднем огне с двух сторон до золотой корочки.
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