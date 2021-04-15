Какой шоколад самый полезный: нутрициолог развенчала популярный миф

Сиднейская диетолог Ребекка Гоуторн сравнила три вида самого востребованного шоколада: молочный, темный и веганский. Оказалось, что самый полезный из них – вовсе не веганский, а молочный.

На основе проведенного ранее эксперимента, диетолог опубликовала полезный пост на своей странице в Instagram.

"Если вы любите темный или веганский шоколад, то обязательно продолжайте его есть. Но если вы употребляете их только потому, что считаете их более полезными для здоровья, то это признак того, что вы просто едите шоколад, который вам действительно нравится", – отметила Ребекка.

Исследования диетолога показали следующее: при сравнении молочного, темного и веганского шоколада оказалось, что именно молочный на самом деле содержит меньше калорий и насыщенных жиров, чем остальные два. А веганский содержал почти вдвое больше насыщенных жиров, чем молочный.

Также Ребекка отметила, что Пасха может быть трудным временем для людей, желающих следить за своим здоровьем, потому что потребителей "засыпают" сообщениями о том, какой шоколад лучше.

Стоит отметить, что ее простое объяснение "взорвало" умы последователей, а подписчики просто "засыпали" комментариями, кто-то благодарил, а кто-то и вовсе не соглашался с советом.

Нутрициолог Ребекка Гоуторн. Источник: instagram.com

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