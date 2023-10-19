Соевый соус – это классическое дополнение к сушам. Также на основе этого ингредиента готовят разнообразные маринады для мяса и рыбы – получается очень вкусно. Но полезно ли? В этом нужно разобраться.

Очень важно выбрать в магазине именно качественный продукт, ведь существует очень много вредных для организма подделок. Все о качественном и вредном соевом соусе рассказала нутрициолог Снежана Ворошилова (nutritionist_voroshylova) на своей странице в Instagram.

Можно ли есть соевый соус на привальном питании?

Видео дня

Эксперт отмечает, что можно, если соус качественный. Тогда он способен усилить вкус блюда в лучшую сторону.

Соевый соус хорошего качества – это продукт ферментации соевых бобов, которая происходит с помощью определенных микроорганизмов (плесневых грибков аспергила, дрожжевых грибков сахаромицетов и лактобацилл, соединенных в закваске). И процесс изготовления длится от нескольких месяцев до 3 лет. Затем соус пастеризуют, дезактивируют "все живое" и разливают по бутылкам.

Что должно быть в составе качественного соевого соуса?

вода

соевые бобы ~ примерно 19%

пшеница/ячмень (в некоторых видах)

соль

закваска Кодзи (может быть замечено, а может и не быть, потому что соевые бобы ферментированы и так этой закваской)

Несмотря на то, что продукт содержит сою и пшеницу, он гипоаллергенен, потому что во время ферментации специфичность белков исчезает и они превращаются в аминокислоты.

Как готовится некачественный соевый соус

Соевый соус плохого качества готовится быстро, потому что это просто раствор различных пищевых добавок (сахар, консерванты, красители, регуляторы кислотности, усилители вкуса, загустители). В нем может содержаться соевый порошок в количестве 2,5-4,5%.

Удивительно то, что дорогой соус не всегда качественный, иногда они стоят все равно, но состав очень отличается. Поэтому важно обращать внимание на то, что написано на упаковке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: