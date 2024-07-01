К жареной или запеченной рыбе идеально подходит соус тартар. Он готовится на основе майонеза с добавлением лимонного сока. При этом, блюдо не будет жирным и удивит вас своим удачным вкусом.

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Идея приготовления соуса тар-тар к рыбе опубликована на странице smachni.zahotovky в Instagram. Компоненты нужно не сбивать, а именно измельчить ножом.

Ингредиенты:

маринованный или соленый огурец – 1 шт.

каперсы – 1 ст.л.

петрушка – 3-5 веточек

эстрагон – 2-4 веточки

майонез – 6 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1․ Мелко нарезать огурец.

2. Измельчить каперсы, петрушку и эстрагон.

3. Все выложить в одну емкость.

4. Добавить майонез и лимонный сок.

5. Тщательно перемешать – соус готов.

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