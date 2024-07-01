Какой соус лучше подходит к рыбе: вы легко приготовите его в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Какой соус лучше подходит к рыбе: вы легко приготовите его в домашних условиях

К жареной или запеченной рыбе идеально подходит соус тартар. Он готовится на основе майонеза с добавлением лимонного сока. При этом, блюдо не будет жирным и удивит вас своим удачным вкусом.

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Идея приготовления соуса тар-тар к рыбе опубликована на странице smachni.zahotovky в Instagram. Компоненты нужно не сбивать, а именно измельчить ножом.

Какой соус лучше подходит к рыбе: вы легко приготовите его в домашних условиях

Ингредиенты:

  • маринованный или соленый огурец – 1 шт.
  • каперсы – 1 ст.л.
  • петрушка – 3-5 веточек
  • эстрагон – 2-4 веточки
  • майонез – 6 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Какой соус лучше подходит к рыбе: вы легко приготовите его в домашних условиях

1․ Мелко нарезать огурец.

Какой соус лучше подходит к рыбе: вы легко приготовите его в домашних условиях

2. Измельчить каперсы, петрушку и эстрагон.

3. Все выложить в одну емкость.

Какой соус лучше подходит к рыбе: вы легко приготовите его в домашних условиях

4. Добавить майонез и лимонный сок.

Какой соус лучше подходит к рыбе: вы легко приготовите его в домашних условиях

5. Тщательно перемешать – соус готов.

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