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Какой соус лучше подходит к рыбе: вы легко приготовите его в домашних условиях
К жареной или запеченной рыбе идеально подходит соус тартар. Он готовится на основе майонеза с добавлением лимонного сока. При этом, блюдо не будет жирным и удивит вас своим удачным вкусом.
Идея приготовления соуса тар-тар к рыбе опубликована на странице smachni.zahotovky в Instagram. Компоненты нужно не сбивать, а именно измельчить ножом.
Ингредиенты:
- маринованный или соленый огурец – 1 шт.
- каперсы – 1 ст.л.
- петрушка – 3-5 веточек
- эстрагон – 2-4 веточки
- майонез – 6 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1․ Мелко нарезать огурец.
2. Измельчить каперсы, петрушку и эстрагон.
3. Все выложить в одну емкость.
4. Добавить майонез и лимонный сок.
5. Тщательно перемешать – соус готов.
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