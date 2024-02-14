Жарка – самый плохой способ приготовления еды, а особенно картофеля. Так как при нагревании выше 120 градусов из крахмала картофеля образуется канцероген акриламид.

Нутрициолог Алина рассказала в Instagram, как не нужно готовить картофель, но это касается и других овощей, чтобы они не стали опасными.

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"Чем темнее цвет румяной корочки, тем она вреднее", – ответила эксперт.

Нутрициолог добавила, что вместо жареного картофеля лучше приготовить картофельное пюре, хоть оно и не очень полезное, но все же полезнее, чем жареный картофель.

"Это еда для удовольствия, так как измельченный до такого состояния картофель практически не оставляет в себе никаких полезных веществ для организма, а добавление в него сметаны/молока и масла существенно увеличивает его калорийность", – уточнила нутрициолог.

Лучше всего есть картофель в запеченном и вареном виде

"Идеальное сочетание запеченного картофеля в кожуре или отварного в мундире с сельдью и квашеной капустой. Простое, невероятно вкусное и полезное украинское блюдо. По количеству и частоте употребления – рекомендованная порция 200-250 грамм несколько раз в неделю", – подытожила эксперт.

Нужно помнить, что картофель – это не основа рациона, а отличный способ его разнообразить!

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