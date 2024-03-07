Какой температуры должно быть молоко для тонких блинов: тесто рваться не будет

Екатерина Ягович
Лайфхаки
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Какой температуры должно быть молоко для тонких блинов: тесто рваться не будет

В приготовлении тонких блинчиков есть достаточно много нюансов. Очень важно соблюдать точные пропорции, чтобы тесто хорошо прожарилось и не рвалось. Также большую роль играет даже температура ингредиентов, которые вы сочетаете для теста.

О том, на молоке какой температуры нужно готовить тонкие блины, рассказала фудблогер Валерия с ником babyfoodopera в Instagram. Кулинар отмечает, что молоко должно быть теплым.

Какой температуры должно быть молоко для тонких блинов: тесто рваться не будет

Ингредиенты для блинов:

  • мука – 1 стакан
  • теплое молоко – 2 стакана
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  • яйца – 2 шт
  • растительное масло – 4 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Какой температуры должно быть молоко для тонких блинов: тесто рваться не будет

1. Смешать в миске все ингредиенты для блинов, кроме соли и сахара.

2. Добавить в миску сахар, соль и оставить тесто постоять около 10-30 минут. Можно вообще сделать тесто с вечера и поставить в холодильник на ночь, а утром выпекать блины – так будет вкуснее.

Какой температуры должно быть молоко для тонких блинов: тесто рваться не будет

3. Сковородку хорошо нагреть и протереть бумажным полотенцем с каплей растительного масла.

4. Вылить в центр сковороды примерно половину половника теста и дать ему растекться, двигая сковороду по кругу.

Какой температуры должно быть молоко для тонких блинов: тесто рваться не будет

5. Выпекать блинчик 1-2 минуты с одной стороны на среднем огне.

6. Зацепить за край.

Какой температуры должно быть молоко для тонких блинов: тесто рваться не будет

7. Перевернуть и через минуту переложить на тарелку.

8. Подавать со сметаной, кисломолочным сыром, натертым яблочком или любой другой начинкой по вашему вкусу.

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