Какой температуры должно быть молоко для тонких блинов: тесто рваться не будет
В приготовлении тонких блинчиков есть достаточно много нюансов. Очень важно соблюдать точные пропорции, чтобы тесто хорошо прожарилось и не рвалось. Также большую роль играет даже температура ингредиентов, которые вы сочетаете для теста.
О том, на молоке какой температуры нужно готовить тонкие блины, рассказала фудблогер Валерия с ником babyfoodopera в Instagram. Кулинар отмечает, что молоко должно быть теплым.
Ингредиенты для блинов:
- мука – 1 стакан
- теплое молоко – 2 стакана
- яйца – 2 шт
- растительное масло – 4 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Смешать в миске все ингредиенты для блинов, кроме соли и сахара.
2. Добавить в миску сахар, соль и оставить тесто постоять около 10-30 минут. Можно вообще сделать тесто с вечера и поставить в холодильник на ночь, а утром выпекать блины – так будет вкуснее.
3. Сковородку хорошо нагреть и протереть бумажным полотенцем с каплей растительного масла.
4. Вылить в центр сковороды примерно половину половника теста и дать ему растекться, двигая сковороду по кругу.
5. Выпекать блинчик 1-2 минуты с одной стороны на среднем огне.
6. Зацепить за край.
7. Перевернуть и через минуту переложить на тарелку.
8. Подавать со сметаной, кисломолочным сыром, натертым яблочком или любой другой начинкой по вашему вкусу.
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