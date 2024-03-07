В приготовлении тонких блинчиков есть достаточно много нюансов. Очень важно соблюдать точные пропорции, чтобы тесто хорошо прожарилось и не рвалось. Также большую роль играет даже температура ингредиентов, которые вы сочетаете для теста.

О том, на молоке какой температуры нужно готовить тонкие блины, рассказала фудблогер Валерия с ником babyfoodopera в Instagram. Кулинар отмечает, что молоко должно быть теплым.

Ингредиенты для блинов:

мука – 1 стакан

теплое молоко – 2 стакана

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яйца – 2 шт

растительное масло – 4 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Смешать в миске все ингредиенты для блинов, кроме соли и сахара.

2. Добавить в миску сахар, соль и оставить тесто постоять около 10-30 минут. Можно вообще сделать тесто с вечера и поставить в холодильник на ночь, а утром выпекать блины – так будет вкуснее.

3. Сковородку хорошо нагреть и протереть бумажным полотенцем с каплей растительного масла.

4. Вылить в центр сковороды примерно половину половника теста и дать ему растекться, двигая сковороду по кругу.

5. Выпекать блинчик 1-2 минуты с одной стороны на среднем огне.

6. Зацепить за край.

7. Перевернуть и через минуту переложить на тарелку.

8. Подавать со сметаной, кисломолочным сыром, натертым яблочком или любой другой начинкой по вашему вкусу.

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