Для того чтобы сэкономить время на приготовлении десертов, можно приготовить торт на сковороде. Коржи пожарятся очень быстро. Их нужно будет только дополнить нежным кремом.

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Идея приготовления пышного торта на сковороде опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Крем готовится на основе сливок и шоколадной пасты.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 200 г

молоко – 350 г

масло – 100 г

мука – 300 г

какао – 40 г

разрыхлитель – 10 г

сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до пышности.

2. Добавить молоко, растительное масло, соду. Перемешать.

3. Муку, какао и разрыхлитель соединить вместе и перемешать.

4. Добавить в жидкие ингредиенты.

5. Взбить миксером до однородности.

6. Жарить на сковороде с обеих сторон: сначала 4-5 минут под крышкой, как только появятся пузырьки сверху – перевернуть на другую сторону и жарить без крышки еще 2-3 минуты.

7. Готовые коржи полностью охладить.

Ингредиенты для крема:

шоколадная паста – 130 г

сливки – 400 г

пудра – 50 г

Способ приготовления крема:

1. Соединить все компоненты крема.

2. Перемазать коржи кремом, сверху и по бокам.

3. Украсить по желанию.

4. Поставить в холодильник на пропитку.

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