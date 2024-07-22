Какой торт можно приготовить на сковороде: гораздо проще, чем в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой торт можно приготовить на сковороде: гораздо проще, чем в духовке

Для того чтобы сэкономить время на приготовлении десертов, можно приготовить торт на сковороде. Коржи пожарятся очень быстро. Их нужно будет только дополнить нежным кремом.

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Идея приготовления пышного торта на сковороде опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Крем готовится на основе сливок и шоколадной пасты.

Какой торт можно приготовить на сковороде: гораздо проще, чем в духовке

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 200 г
  • молоко – 350 г
  • масло – 100 г
  • мука – 300 г
  • какао – 40 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Какой торт можно приготовить на сковороде: гораздо проще, чем в духовке

1. Яйца взбить с сахаром до пышности.

2. Добавить молоко, растительное масло, соду. Перемешать.

Какой торт можно приготовить на сковороде: гораздо проще, чем в духовке

3. Муку, какао и разрыхлитель соединить вместе и перемешать.

4. Добавить в жидкие ингредиенты.

Какой торт можно приготовить на сковороде: гораздо проще, чем в духовке

5. Взбить миксером до однородности.

6. Жарить на сковороде с обеих сторон: сначала 4-5 минут под крышкой, как только появятся пузырьки сверху – перевернуть на другую сторону и жарить без крышки еще 2-3 минуты.

Какой торт можно приготовить на сковороде: гораздо проще, чем в духовке

7. Готовые коржи полностью охладить.

Ингредиенты для крема:

  • шоколадная паста – 130 г
  • сливки – 400 г
  • пудра – 50 г

Способ приготовления крема:

1. Соединить все компоненты крема.

Какой торт можно приготовить на сковороде: гораздо проще, чем в духовке

2. Перемазать коржи кремом, сверху и по бокам.

3. Украсить по желанию.

4. Поставить в холодильник на пропитку.

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