Уксус – это консервант, который очень важно добавлять в овощные и фруктовые закрутки. Именно благодаря этому ингредиенту консервированные продукты отлично сохраняются всю зиму. Но среди большого разнообразия видов уксуса есть и такой, который для консервации не подходит.

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Редакция FoodOboz расскажет, какой уксус не следует использовать для приготовления. Вы можете испортить продукты.

Для консервирования не подходит белый уксус 4%. Если вы его добавляете, не стоит рассчитывать, что продукты будут долго храниться. О проценте кислотности вы можете узнать с отметки на упаковке.

Консервацию с таким уксусом обязательно нужно съесть в течение нескольких дней после приготовления и хранить в холодильнике.

Как выбирать уксус для консервации

Для консервирования можно использовать не только привычный уксус, но и яблочный, бальзамический, а также винный. Главное, чтобы там было не менее 5-6% кислотности, а лучше – 9%.

Что можно добавить вместо уксуса

Уксус в консервации можно заменить и другими продуктами. К примеру, это может быть лимонная кислота. На банку три литра требуется всего 1 чайная ложка продукта. Что касается лимонного сока – на такой же объем нужно выжать половину одного лимона.

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