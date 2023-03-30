Какой весенний салат приготовить с фасолью: рецепт блюда без майонеза
Отварная или консервированная фасоль – это полезный продукт для приготовления салатов, которые можно готовить с овощами, яйцами, корейской морковью, грибами, кукурузой и с различными заправками.
Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом сытного салата с фасолью с вкусной заправкой без майонеза, который можно есть в пост.
Ингредиенты:
- вареная\консервированная красная фасоль – 250 г
- желтый болгарский перец – 0,5 шт
- помидоры черри – 150 г
- красный лук – 0,5 шт
- чеснок – 1 зубчик
- петрушка
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Перец и помидоры порезать средним кубиком, лук – полукольцами. Смешать овощи.
2. Фасоль или отварить или использовать готовую консервированную, добавить к овощам.
3. Измельчить и добавить петрушку.
4. Натереть и добавить чеснок.
5. Добавить в ингредиенты соль, перец, горчицу и заправить растительным маслом.
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