Какой весенний салат приготовить с фасолью: рецепт блюда без майонеза

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Какой весенний салат приготовить с фасолью: рецепт блюда без майонеза

Отварная или консервированная фасоль – это полезный продукт для приготовления салатов, которые можно готовить с овощами, яйцами, корейской морковью, грибами, кукурузой и с различными заправками.

Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом сытного салата с фасолью с вкусной заправкой без майонеза, который можно есть в пост.

Рецепт салата с фасолью

Ингредиенты:

  • вареная\консервированная красная фасоль – 250 г
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  • желтый болгарский перец – 0,5 шт
  • помидоры черри – 150 г
  • красный лук – 0,5 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • петрушка
  • горчица в зернах – 1 ст. л.
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Перец и помидоры порезать средним кубиком, лук – полукольцами. Смешать овощи.

Салат с фасолью и овощами

2. Фасоль или отварить или использовать готовую консервированную, добавить к овощам.

3. Измельчить и добавить петрушку.

4. Натереть и добавить чеснок.

Салат с фасолью без майонеза

5. Добавить в ингредиенты соль, перец, горчицу и заправить растительным маслом.

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