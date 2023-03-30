Отварная или консервированная фасоль – это полезный продукт для приготовления салатов, которые можно готовить с овощами, яйцами, корейской морковью, грибами, кукурузой и с различными заправками.

Фудблогер Наталья Пархоменко на своем канале (Natasha Parkhomenko) в YouTube поделилась рецептом сытного салата с фасолью с вкусной заправкой без майонеза, который можно есть в пост.

Ингредиенты:

вареная\консервированная красная фасоль – 250 г

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желтый болгарский перец – 0,5 шт

помидоры черри – 150 г

красный лук – 0,5 шт

чеснок – 1 зубчик

петрушка

горчица в зернах – 1 ст. л.

растительное масло

Способ приготовления:

1. Перец и помидоры порезать средним кубиком, лук – полукольцами. Смешать овощи.

2. Фасоль или отварить или использовать готовую консервированную, добавить к овощам.

3. Измельчить и добавить петрушку.

4. Натереть и добавить чеснок.

5. Добавить в ингредиенты соль, перец, горчицу и заправить растительным маслом.

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