Чаще крабовые палочки используют для приготовления калорийных зимних салатов для новогоднего стола. Но с таким продуктом можно сделать легкое весеннее блюдо. Используйте для нее сочные свежие овощи.

Идея приготовления питательного весеннего салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instgaram. Заправляется майонезом.

Ингредиенты:

крабовые палочки (лучше брать мясо краба) – 200 г

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огурец свежий – 1 шт.

кукуруза консервированная – 200 г

майонез – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разделить на волокна.

2. Из огурца удалить семена (середину).

3. Нарезать полосками.

4. Добавить кукурузу.

5. Заправить майонезом.

6. Засыпать соль и перец.

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