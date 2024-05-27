Какой весенний салат приготовить с крабовыми палочками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой весенний салат приготовить с крабовыми палочками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Чаще крабовые палочки используют для приготовления калорийных зимних салатов для новогоднего стола. Но с таким продуктом можно сделать легкое весеннее блюдо. Используйте для нее сочные свежие овощи.

Идея приготовления питательного весеннего салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instgaram. Заправляется майонезом.

Какой весенний салат приготовить с крабовыми палочками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • крабовые палочки (лучше брать мясо краба) – 200 г
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  • огурец свежий – 1 шт.
  • кукуруза консервированная – 200 г
  • майонез – 100 г
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой весенний салат приготовить с крабовыми палочками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

1. Крабовые палочки разделить на волокна.

2. Из огурца удалить семена (середину).

Какой весенний салат приготовить с крабовыми палочками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

3. Нарезать полосками.

4. Добавить кукурузу.

Какой весенний салат приготовить с крабовыми палочками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

5. Заправить майонезом.

6. Засыпать соль и перец.

Какой весенний салат приготовить с крабовыми палочками: блюдо на каждый день и для праздничного стола

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