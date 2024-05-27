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Какой весенний салат приготовить с крабовыми палочками: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Чаще крабовые палочки используют для приготовления калорийных зимних салатов для новогоднего стола. Но с таким продуктом можно сделать легкое весеннее блюдо. Используйте для нее сочные свежие овощи.
Идея приготовления питательного весеннего салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instgaram. Заправляется майонезом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки (лучше брать мясо краба) – 200 г
- огурец свежий – 1 шт.
- кукуруза консервированная – 200 г
- майонез – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки разделить на волокна.
2. Из огурца удалить семена (середину).
3. Нарезать полосками.
4. Добавить кукурузу.
5. Заправить майонезом.
6. Засыпать соль и перец.
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