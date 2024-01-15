Самое время использовать клубнику, которую вы заморозили еще летом. Из ягоды можно приготовить очень простой и вкусный десерт, который даже не придется выпекать. Понадобится всего 5 компонентов.

Идея приготовления суфле без выпечки из замороженной клубники опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Можно есть сразу после застывания.

Ингредиенты:

замороженная клубника – 300 г

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сахар – по вкусу

йогурт питьевой (без добавок) – 300 г

желатин листовой – 8 г

вода – 50 мл

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой, перемешать и отложить на 5 минут. Далее растворить его на водяной бане и дать остыть.

2. Тем временем взбить с сахаром размороженную клубнику. Добавить йогурт и хорошо взбить до образования пузырьков.

3. Продолжая взбивать, осторожно влить желатин и снова хорошо взбить до однородной массы.

4. Разлить по креманкам. Выходит ориентировочно 700 мл массы.

5. Отправить на ночь в холодильник.

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