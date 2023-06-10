Какой вкусный десерт приготовить с персиками: выпекать не придется
Сочные сезонные фрукты обязательно следует есть в свежем виде. Но и их можно использовать для приготовления вкусных десертов. Но таких, которые не нуждаются в термической обработке. Тогда все компоненты останутся полезными.
Идея приготовления сырного десерта с персиками без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. В основе этого блюда желатин, поэтому масса достаточно быстро застывает.
Ингредиенты:
- 350 г кисломолочного творога
- 300 г сметаны от 18% жирности
- 100 г сахарной пудры
- 1 упаковка ванильного сахара
- 15 г желатина + 75 мл холодной воды
- персики по вкусу
Способ приготовления:
1. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания (на 10-15 минут).
2. В сыр добавить сметану, ванильный сахар, сахарную пудру и взбить блендером до однородной массы.
3. Желатин растопить в микроволновке 20-30 секунд.
4. Вынуть, перемешать и проверить, все ли крупинки растворились, если нет, то еще немного подогреть. (Только не перегрейте, иначе желатин может утратить свои свойства).
5. Добавить растопленный желатин в творожную массу и снова взбить блендером.
6. С персиков снять кожицу, нарезать на небольшие кусочки, добавить в творожную массу и аккуратно перемешать лопаткой.
7. Форму застелить пленкой, пленку слегка смазать маслом, осторожно выложить творожную массу и оставить в холодильнике на 4-5 часов.
8. Когда десерт будет готов, снять пленку, украсить по желанию.
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