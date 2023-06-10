Сочные сезонные фрукты обязательно следует есть в свежем виде. Но и их можно использовать для приготовления вкусных десертов. Но таких, которые не нуждаются в термической обработке. Тогда все компоненты останутся полезными.

Идея приготовления сырного десерта с персиками без выпечки опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram. В основе этого блюда желатин, поэтому масса достаточно быстро застывает.

Ингредиенты:

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350 г кисломолочного творога

300 г сметаны от 18% жирности

100 г сахарной пудры

1 упаковка ванильного сахара

15 г желатина + 75 мл холодной воды

персики по вкусу

Способ приготовления:

1. Желатин залить холодной водой и оставить для набухания (на 10-15 минут).

2. В сыр добавить сметану, ванильный сахар, сахарную пудру и взбить блендером до однородной массы.

3. Желатин растопить в микроволновке 20-30 секунд.

4. Вынуть, перемешать и проверить, все ли крупинки растворились, если нет, то еще немного подогреть. (Только не перегрейте, иначе желатин может утратить свои свойства).

5. Добавить растопленный желатин в творожную массу и снова взбить блендером.

6. С персиков снять кожицу, нарезать на небольшие кусочки, добавить в творожную массу и аккуратно перемешать лопаткой.

7. Форму застелить пленкой, пленку слегка смазать маслом, осторожно выложить творожную массу и оставить в холодильнике на 4-5 часов.

8. Когда десерт будет готов, снять пленку, украсить по желанию.

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