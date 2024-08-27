Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш
Сочные сезонные баклажаны можно использовать для приготовления сытного обеда. Для этого вам понадобится фарш, а также много сыра. Все это довольно быстро запекается в духовке, и вы получите блюдо, которого хватит на всю семью.
Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов для обеда опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Очень вкусно, если добавить много сыра.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3-4 шт.
- фарш свинина и телятина – 600 г
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 1-2 шт.
- помидоры – 3-4 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- паприка – 1 ч.л.
- соль, перец, специи – по вкусу
- сыр сулугуни – 300 г
- масло – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать ломтиками.
2. Масло соединить с солью, паприкой и смазать каждый слайс баклажанов.
3. Отправить в духовку на 15-20 минут 180 градусов.
4. Лук кубиками обжарить, добавить фарш, сладкий перец кубиками.
5. Довести до готовности и сделать томатное пюре блендером (из помидоров и зубчика чеснока).
6. Тушить с пюре еще 5 минут.
7. На готовые ломтики баклажанов выложить фарш, сыр, сверху снова ломтики баклажанов, фарш и творог. Отправить в духовку на 25-30 мин при 180
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