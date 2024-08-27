Сочные сезонные баклажаны можно использовать для приготовления сытного обеда. Для этого вам понадобится фарш, а также много сыра. Все это довольно быстро запекается в духовке, и вы получите блюдо, которого хватит на всю семью.

Видео дня

Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов для обеда опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Очень вкусно, если добавить много сыра.

Ингредиенты:

баклажаны – 3-4 шт.

фарш свинина и телятина – 600 г

лук – 1 шт.

перец сладкий – 1-2 шт.

помидоры – 3-4 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

паприка – 1 ч.л.

соль, перец, специи – по вкусу

сыр сулугуни – 300 г

масло – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать ломтиками.

2. Масло соединить с солью, паприкой и смазать каждый слайс баклажанов.

3. Отправить в духовку на 15-20 минут 180 градусов.

4. Лук кубиками обжарить, добавить фарш, сладкий перец кубиками.

5. Довести до готовности и сделать томатное пюре блендером (из помидоров и зубчика чеснока).

6. Тушить с пюре еще 5 минут.

7. На готовые ломтики баклажанов выложить фарш, сыр, сверху снова ломтики баклажанов, фарш и творог. Отправить в духовку на 25-30 мин при 180

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: