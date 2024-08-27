Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

Сочные сезонные баклажаны можно использовать для приготовления сытного обеда. Для этого вам понадобится фарш, а также много сыра. Все это довольно быстро запекается в духовке, и вы получите блюдо, которого хватит на всю семью.

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Идея приготовления сытной запеканки из баклажанов для обеда опубликована на странице фудблогера с ником valerikiry в Instagram. Очень вкусно, если добавить много сыра.

Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3-4 шт.
  • фарш свинина и телятина – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • перец сладкий – 1-2 шт.
  • помидоры – 3-4 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • паприка – 1 ч.л.
  • соль, перец, специи – по вкусу
  • сыр сулугуни – 300 г
  • масло – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

1. Баклажаны нарезать ломтиками.

2. Масло соединить с солью, паприкой и смазать каждый слайс баклажанов.

Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

3. Отправить в духовку на 15-20 минут 180 градусов.

Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

4. Лук кубиками обжарить, добавить фарш, сладкий перец кубиками.

Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

5. Довести до готовности и сделать томатное пюре блендером (из помидоров и зубчика чеснока).

Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

6. Тушить с пюре еще 5 минут.

Какой вкусный обед приготовить из баклажанов: пригодится фарш

7. На готовые ломтики баклажанов выложить фарш, сыр, сверху снова ломтики баклажанов, фарш и творог. Отправить в духовку на 25-30 мин при 180

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