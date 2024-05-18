Какой вкусный пирог приготовить из слоеного теста: вариант элементарного десерта к чаю
Слоеное тесто в морозилке – это очень удачная заготовка. Из такого продукта в любой момент можно приготовить вкусную и сытную выпечку. К примеру, пирог с сыром к чаю.
Идея приготовления сырного пирога из слоеного теста опубликована на странице tastystories.feed в Instagram. Кроме кисломолочного сыра можно добавить еще изюм и яблоки.
Ингредиенты:
- слоеное тесто дрожжевое (размороженное) – 500 г
- сыр – 500 г
- яйца – 1 шт.
- желток – 1 шт. для смазки
- яблоко – 1 шт.
- изюм – 50-100 г.
- ванильная эссенция – 4 капли
- карамельный сироп (не обязательно) – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Изюм заливаем кипятком и настаиваем 5 минут.
2. Сыр взбить с яйцом погружным блендером до однородной массы.
3. Яблоки почистить от середины и кожуры.
4. Нарезать кубиками и жарить на сливочном масле несколько минут, чтобы яблоко стало мягким. Для аромата можно добавить карамельный сироп.
5. Соединить яблоки, изюм и творог.
6. Тесто слоеное раскатать и поделить визуально на 3 равные части.
7. В среднюю выложить творожную массу.
8. По бокам сделать примерно ровные полоски под наклоном.
9. Верхнюю и нижнюю полоски завернуть по бокам.
10. Все остальные переложить крест на крест.
11. Смазать желтком.
12. Поставить запекаться при температуре 180 градусов на 20 минут режим верх/низ. Затем переключите на конвекцию и готовьте еще 15 минут.
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