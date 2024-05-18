Слоеное тесто в морозилке – это очень удачная заготовка. Из такого продукта в любой момент можно приготовить вкусную и сытную выпечку. К примеру, пирог с сыром к чаю.

Идея приготовления сырного пирога из слоеного теста опубликована на странице tastystories.feed в Instagram. Кроме кисломолочного сыра можно добавить еще изюм и яблоки.

Ингредиенты:

слоеное тесто дрожжевое (размороженное) – 500 г

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сыр – 500 г

яйца – 1 шт.

желток – 1 шт. для смазки

яблоко – 1 шт.

изюм – 50-100 г.

ванильная эссенция – 4 капли

карамельный сироп (не обязательно) – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Изюм заливаем кипятком и настаиваем 5 минут.

2. Сыр взбить с яйцом погружным блендером до однородной массы.

3. Яблоки почистить от середины и кожуры.

4. Нарезать кубиками и жарить на сливочном масле несколько минут, чтобы яблоко стало мягким. Для аромата можно добавить карамельный сироп.

5. Соединить яблоки, изюм и творог.

6. Тесто слоеное раскатать и поделить визуально на 3 равные части.

7. В среднюю выложить творожную массу.

8. По бокам сделать примерно ровные полоски под наклоном.

9. Верхнюю и нижнюю полоски завернуть по бокам.

10. Все остальные переложить крест на крест.

11. Смазать желтком.

12. Поставить запекаться при температуре 180 градусов на 20 минут режим верх/низ. Затем переключите на конвекцию и готовьте еще 15 минут.

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