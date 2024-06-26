Какой вкусный пирог приготовить из теста фило: используйте грушу и сыр бри
Такой пирог на тесте фило с грушей и сыром бри станет отличным дополнением к чаю или идеальным быстрым перекусом. К тому же, вам не придется ничего вымешивать, поэтому вы справитесь с таким блюдом очень быстро. Тесто фило можно приобрести в любом магазине.
Идея приготовления пирога с грушей и сыром бри на тесте фило опубликована на кулинарной странице фитнес-тренера Марины Боржемской (borzhemsky healthy food) в Instagram. Обязательно добавьте сверху мед.
Ингредиенты:
- тесто фило – 1 упаковка
- масло сливочное – 100 г
- груша (сочная, спелая) – 1-2 шт.
- сыр бри – 1-2 упаковки
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 2 шт.
- сливки 20% – 200 мл.
- соль – щепотка
- чабрец свежий или сушеный
Способ приготовления:
1. Тесто хорошо разморозить и осторожно свернуть гармошкой.
2. Выложить на противень.
3. Полить растопленным сливочным маслом.
4. Нарезать грушу, сыр бри, выложить все между тестом, произвольно.
5. Взбить 2 яйца со сливками, посолить и полить пирог.
6. Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.
7. Готовый пирог можно полить медом.
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