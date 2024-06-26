Такой пирог на тесте фило с грушей и сыром бри станет отличным дополнением к чаю или идеальным быстрым перекусом. К тому же, вам не придется ничего вымешивать, поэтому вы справитесь с таким блюдом очень быстро. Тесто фило можно приобрести в любом магазине.

Идея приготовления пирога с грушей и сыром бри на тесте фило опубликована на кулинарной странице фитнес-тренера Марины Боржемской (borzhemsky healthy food) в Instagram. Обязательно добавьте сверху мед.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 упаковка

масло сливочное – 100 г

груша (сочная, спелая) – 1-2 шт.

сыр бри – 1-2 упаковки

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт.

сливки 20% – 200 мл.

соль – щепотка

чабрец свежий или сушеный

Способ приготовления:

1. Тесто хорошо разморозить и осторожно свернуть гармошкой.

2. Выложить на противень.

3. Полить растопленным сливочным маслом.

4. Нарезать грушу, сыр бри, выложить все между тестом, произвольно.

5. Взбить 2 яйца со сливками, посолить и полить пирог.

6. Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 20 минут.

7. Готовый пирог можно полить медом.

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