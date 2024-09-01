Для приготовления вкусного пирога к чаю можно приготовить сезонные груши. Именно сейчас такие плоды очень сочные и сладкие. А для того чтобы сделать вкусное тесто, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления рыхлого пирога с грушками к чаю опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Кроме фруктов в тесто вкусно добавить измельченные грецкие орехи.

Ингредиенты:

груша – 3 шт.

яйца 3 шт.

сахар коричневый – 150 г

масло – 150 г

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

грецкие орехи – 100 г

шоколад – 140 г

Способ приготовления:

1. Яйца смешать миксером с сахаром до воздушности.

2. Добавить растопленное масло.

3. Постепенно засыпать просеянную муку с разрыхлителем.

4. В смесь всыпать измельченные орехи, шоколад и нарезанные груши.

5. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

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