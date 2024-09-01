Видео дня
Какой вкусный пирог приготовить с грушами: вариант элементарной сезонной выпечки
Для приготовления вкусного пирога к чаю можно приготовить сезонные груши. Именно сейчас такие плоды очень сочные и сладкие. А для того чтобы сделать вкусное тесто, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления рыхлого пирога с грушками к чаю опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Кроме фруктов в тесто вкусно добавить измельченные грецкие орехи.
Ингредиенты:
- груша – 3 шт.
- яйца 3 шт.
- сахар коричневый – 150 г
- масло – 150 г
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- грецкие орехи – 100 г
- шоколад – 140 г
Способ приготовления:
1. Яйца смешать миксером с сахаром до воздушности.
2. Добавить растопленное масло.
3. Постепенно засыпать просеянную муку с разрыхлителем.
4. В смесь всыпать измельченные орехи, шоколад и нарезанные груши.
5. Выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: