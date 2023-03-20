Салат из черемши

Черемша – это очень полезная и универсальная весенняя зелень. Из нее готовят супы, начинки для пирогов, добавляют в соусы к мясу или рыбе, тесту, а также салатам. У последних черемша раскрывается по-особому: имеет характерный чесночный привкус и насыщенный аромат.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного салата из черемши, сардины и яиц с майонезом.

Ингредиенты:

майонез – 3 ст. л. (можно заменить сметаной)

сардины в масле – 240 г

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сок лимона – 1 ч. л.

соль, перец черный молотый

черемша – 1 пучок

яйца – 3 шт

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, почистить и порезать кубиками.

2. Из сардин слить жидкость, размять вилкой и добавить к яйцам.

3. Молодую черемшу хорошо помыть и порезать. Добавить к яйцам.

4. Добавить в ингредиенты специи и выжать лимонный сок. Заправить майонезом и перемешать.

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