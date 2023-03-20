Салат из черемши

Какой вкусный салат приготовить из черемши: самый простой рецепт
Черемша – это очень полезная и универсальная весенняя зелень. Из нее готовят супы, начинки для пирогов, добавляют в соусы к мясу или рыбе, тесту, а также салатам. У последних черемша раскрывается по-особому: имеет характерный чесночный привкус и насыщенный аромат.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусного салата из черемши, сардины и яиц с майонезом.
Ингредиенты:
- майонез – 3 ст. л. (можно заменить сметаной)
- сардины в масле – 240 г
- сок лимона – 1 ч. л.
- соль, перец черный молотый
- черемша – 1 пучок
- яйца – 3 шт
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, почистить и порезать кубиками.
2. Из сардин слить жидкость, размять вилкой и добавить к яйцам.
3. Молодую черемшу хорошо помыть и порезать. Добавить к яйцам.
4. Добавить в ингредиенты специи и выжать лимонный сок. Заправить майонезом и перемешать.
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