Какой вкусный салат приготовить из красной свеклы: очень неожиданное сочетание
Свекла очень вкусно сочетается не только с селедкой и майонезом. Овощи идеально подходят легкие заправки на основе масла. А в самом блюде можно сочетать довольно необычные, но одновременно простые компоненты, такие как апельсин и пекинская капуста.
Идея приготовления оригинального салата со свеклой и пекинской капустой опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Вкус вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- свекла – 2 средних
- апельсин – 1 шт
- пекинская капуста – 100 г
- фета – 100 г
- орехи – 50 г
Ингредиенты для заправки:
- масло оливковое – 3 ст.л.
- французская горчица зернами – 1 ч.л + соль
Способ приготовления:
1. Свеклу предварительно запечь до готовности. Почистить, порезать.
2. Пекинскую капусту порезать мелко.
3. Фету порезать кубиками.
4. Апельсин почистить от кожуры и белую пленку по кругу можно срезать ножом.
5. Все выкладываем на тарелку и перемешаем.
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