Какой вкусный салат приготовить из красной свеклы: очень неожиданное сочетание

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Какой вкусный салат приготовить из красной свеклы: очень неожиданное сочетание

Свекла очень вкусно сочетается не только с селедкой и майонезом. Овощи идеально подходят легкие заправки на основе масла. А в самом блюде можно сочетать довольно необычные, но одновременно простые компоненты, такие как апельсин и пекинская капуста.

Идея приготовления оригинального салата со свеклой и пекинской капустой опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Какой вкусный салат приготовить из красной свеклы: очень неожиданное сочетание

Ингредиенты:

  • свекла – 2 средних
  • апельсин – 1 шт
  • пекинская капуста – 100 г
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  • фета – 100 г
  • орехи – 50 г

Ингредиенты для заправки:

  • масло оливковое – 3 ст.л.
  • французская горчица зернами – 1 ч.л + соль

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из красной свеклы: очень неожиданное сочетание

1. Свеклу предварительно запечь до готовности. Почистить, порезать.

2. Пекинскую капусту порезать мелко.

Какой вкусный салат приготовить из красной свеклы: очень неожиданное сочетание

3. Фету порезать кубиками.

4. Апельсин почистить от кожуры и белую пленку по кругу можно срезать ножом.

Какой вкусный салат приготовить из красной свеклы: очень неожиданное сочетание

5. Все выкладываем на тарелку и перемешаем.

Какой вкусный салат приготовить из красной свеклы: очень неожиданное сочетание

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