Свекла очень вкусно сочетается не только с селедкой и майонезом. Овощи идеально подходят легкие заправки на основе масла. А в самом блюде можно сочетать довольно необычные, но одновременно простые компоненты, такие как апельсин и пекинская капуста.

Идея приготовления оригинального салата со свеклой и пекинской капустой опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

свекла – 2 средних

апельсин – 1 шт

пекинская капуста – 100 г

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фета – 100 г

орехи – 50 г

Ингредиенты для заправки:

масло оливковое – 3 ст.л.

французская горчица зернами – 1 ч.л + соль

Способ приготовления:

1. Свеклу предварительно запечь до готовности. Почистить, порезать.

2. Пекинскую капусту порезать мелко.

3. Фету порезать кубиками.

4. Апельсин почистить от кожуры и белую пленку по кругу можно срезать ножом.

5. Все выкладываем на тарелку и перемешаем.

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